Как можно вырастить самые вкусные огурцы на огороде — 10 хитростей от дачников, советы

Дачница, которая собирает урожай огурцов на огороде. Фото: Freepik

Многие дачники любят выращивать на своем огороде огурцы, ведь они быстро растут и дают хороший урожай, но лишь при определенных условиях. Узнайте, какими хитростями пользуются опытные огородники, чтобы вырастить самые лучшие овощи на своем участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как получить хороший урожай огурцов

Посев семян на бок

Если вы хотите ускорить прорастание семян огурцов, кладите их в грунт на ребро. Так посевной материал легче прорывается к свету, а всходы растений появляются одновременно.

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Посев семян в теплый грунт

Запомните, что огурцы не любят расти в холоде, поэтому почва должна быть прогретой — в идеале это 18-20 градусов тепла. Для этого за несколько дней до посадки огурцов посыпьте грядки черным агроволокном или накройте их пленкой.

Посадка рассады огурцов в открытый грунт. Фото: Freepik

Подкормка азотом, калием и фосфором

В начале роста огурцам нужно много азота, а во время цветения и плодоношения — калий с фосфором, сбалансированное удобрение или травяной настой с золой.

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Отсутствие ежедневных поливов

Запомните, что огурцы любят влагу, но не чрезмерное количество воды, поэтому поливать их следует один раз в два-три дня и лучше теплой водой. Делать это нужно утром или вечером, а также не в жаркие дни.

Прищипывание кустов

Чтобы увеличить урожай огурцов, прищипывайте верхнюю часть главного стебля после пятого-шестого листочка.

Удаление мужских цветов

В начале роста можно удалять мужские цветки, чтобы кусты не тратили на них силы.

Сбор урожая огурцов на огороде. Фото: Decorexpro

Мульчирование кустов

Чтобы в почве удерживалась влага, мульчируйте кусты огурцов соломой или скошенной травой. Причем, эта мульча также снижает температуру почвы и защищает растения от сорняков.

Подвязывание кустов

Можете также подвязать кусты этого овоща, ведь так они лучше проветриваются, реже страдают от болезней и занимают не так много места на огороде. А еще их лучше собирать в вертикальном положении.

Регулярный сбор урожая

Чтобы ускорить развитие плодов на кустах, собирайте урожай каждые день-два.

Опрыскивание настоем против болезней

Обрабатывайте кусты огурцов настоем из чеснока один раз в две недели, чтобы защитить их от клещей и мучнистой росы.

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