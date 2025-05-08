Чим можна дешево і безпечно підживити огірки на городі навесні 2025 — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай огірків на городі. Фото: Freepik

Якщо ви посадили огірки і дуже хочете, щоб вони дали щедрий врожай, варто підживити їх одним простим, але ефективним засобом. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно удобрити кущі цього овочу на городі та як це правильно зробити, щоб не нашкодити врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим варто підживити огірки на городі

Досвідчені дачники рекомендують удобрити огірки бурштиновою кислотою. Цей засіб не тільки прискорює ріст коріння кущів, а й покращує засвоєння поживних елементів і навіть захищає врожай огірків від різких змін температури.

Щоб приготувати ефективну суміш для підживлення огірків, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Бурштинова кислота — 0,2 грама

Тепла вода — один літр

Змішайте між собою ці два інгредієнти, обробіть приготовленою сумішшю листя і полийте ґрунт під корінь кущів. Робіть це вранці та ввечері, щоб краплі цього засобу не залишили опіків на листі.

Вирощування огірків на городі. Фото: Pixabay

Як часто потрібно підживлювати огірки бурштиновою кислотою

Щоб підживлення було ефективнішим, варто обробляти кущі огірків двічі: вперше — коли ви садите розсаду на городі, а вдруге — коли рослини цвітуть.

Процес підживлення кущів огірків на городі. Фото: Pinterest

Чим корисна бурштинова кислота для огірків

Дачники кажуть, що бурштинова кислота в такому випадку — це стимулятор, який допомагає огіркам засвоювати весь калій, азот і фосфор з ґрунту. Завдяки обробці цим засобом листя на кущах стають темнішими і щільнішими, а батоги активно ростуть навіть тоді, коли надворі прохолодно.

Але будьте обережні, щоб не спровокувати появу опіків на кущах через надмірну дозу бурштинової кислоти.

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