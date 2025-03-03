Який сорт огірків посадити на городі, щоб вони не були гіркими — поради дачникам

Людина, яка тримає зібраний врожай огірків. Фото: Freepik

Для великого врожаю огірків важливо вибрати сорт, який вас точно не підведе. Дачники з досвідом розповіли, який сорт цього овоча варто посадити на своєму городі, щоб він витримав різні погодні "сюрпризи", хвороби і шкідників, а також дав плоди без гіркоти.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Щоб отримати великий врожай на городі, важливо не тільки правильно садити, гарно поливати, підживлювати і обробляти від шкідників і захворювань, а й обрати гарний сорт. Якщо ви це зробите, ви отримаєте високі шанси зібрати рясний врожай на городі.

Те ж саме стосується і огірків, серед яких існує сорт, який забезпечить вас гарним врожаєм без гіркоти. Дачники з досвідом розповіли, який сорт цього овоча обов’язково варто посадити на городі.

Два огірки на городі. Фото: Pixabay

Чому огірки виростають гіркими

До складу огірків входить елемент, який може наділяти плоди гіркотою, а якщо кущі цього овоча ростуть в неправильних умовах, цієї речовини стає занадто багато. З таких огірків навіть насіння не можна брати, адже гіркота може передатися і далі.

Вирощування огірків на городі. Фото: Decorexpro

Який сорт огірків дає негіркі плоди

Дачники з досвідом рекомендують звернути свою увагу на такий сорт огірків, як "Гірлянда F1". Такий сорт овочів дає шалений врожай, завдяки чому ви буквально щодня будете збирати величезну кількість смачних огірків.

Однак, кущі цього сорту мають доволі слабкі стебла, тому їх краще садити за методом "30 на 70 сантиметрів" і обов'язково підв’язувати. Тим не менш, огірки такого сорту вважаються дуже стійкими до різних захворювань і шкідників. Але найголовніше те, що плоди цього сорту майже ніколи не виростають гіркими.

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