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Какой сорт огурцов не имеет горечи — что посадить на огороде

3 марта 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Какой сорт огурцов посадить на огороде, чтобы они не были горькими — советы дачникам
Человек, который держит собранный урожай огурцов. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Для большого урожая огурцов важно выбрать сорт, который вас точно не подведет. Дачники с опытом рассказали, какой сорт этого овоща стоит посадить на своем огороде, чтобы он выдержал различные погодные "сюрпризы", болезни и вредителей, а также дал плоды без горечи.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чтобы получить большой урожай на огороде, важно не только правильно сажать, хорошо поливать, подкармливать и обрабатывать от вредителей и заболеваний, но и выбрать хороший сорт. Если вы это сделаете, вы получите высокие шансы собрать обильный урожай на огороде.

То же самое касается и огурцов, среди которых существует сорт, который обеспечит вас хорошим урожаем без горечи. Дачники с опытом рассказали, какой сорт этого овоща обязательно стоит посадить на огороде.

Огурцы
Два огурца на огороде. Фото: Pixabay

Почему огурцы вырастают горькими

В состав огурцов входит элемент, который может наделять плоды горечью, а если кусты этого овоща растут в неправильных условиях, этого вещества становится слишком много. Из таких огурцов даже семена нельзя брать, ведь горечь может передаться и дальше.

Растения огурцов
Выращивание огурцов на огороде. Фото: Decorexpro

Какой сорт огурцов дает негорькие плоды

Дачники с опытом рекомендуют обратить свое внимание на такой сорт огурцов, как "Гирлянда F1". Такой сорт овощей дает бешеный урожай, благодаря чему вы буквально каждый день будете собирать огромное количество вкусных огурцов.

Однако, кусты этого сорта имеют довольно слабые стебли, поэтому их лучше сажать по методу "30 на 70 сантиметров" и обязательно подвязывать. Тем не менее, огурцы такого сорта считаются очень устойчивыми к различным заболеваниям и вредителям. Но самое главное то, что плоды этого сорта почти никогда не вырастают горькими.

Напомним, мы писали о том, какие растения стоит посадить возле огурцов на огороде для большого урожая.

Ранее мы рассказывали о том, когда стоит сажать огурцы в 2025 году по лунному календарю.

Также мы сообщали о том, что нельзя сажать после огурцов, чтобы не испортить урожай.

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10:45 Франция предлагает новые гарантии безопасности Украине, — FT

10:42 Пауза в помощи от США — без какого оружия останется Украина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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