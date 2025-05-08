Чем можно дешево и безопасно подкормить огурцы на огороде весной 2025 — советы дачникам

Дачник, который собирает урожай огурцов на огороде. Фото: Freepik

Если вы посадили огурцы и очень хотите, чтобы они дали щедрый урожай, стоит подкормить их одним простым, но эффективным средством. Опытные дачники рассказали, чем нужно удобрить кусты этого овоща на огороде и как это правильно сделать, чтобы не навредить урожаю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем стоит подкормить огурцы на огороде

Опытные дачники рекомендуют удобрить огурцы янтарной кислотой. Это средство не только ускоряет рост корней кустов, но и улучшает усвоение питательных элементов и даже защищает урожай огурцов от резких изменений температуры.

Чтобы приготовить эффективную смесь для подкормки огурцов, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Янтарная кислота — 0,2 грамма

Теплая вода — один литр

Смешайте между собой эти два ингредиента, обработайте приготовленной смесью листья и полейте почву под корень кустов. Делайте это утром и вечером, чтобы капли этого средства не оставили ожогов на листьях.

Выращивание огурцов на огороде. Фото: Pixabay

Как часто нужно подкармливать огурцы янтарной кислотой

Чтобы подкормка была эффективной, стоит обрабатывать кусты огурцов дважды: первый раз — когда вы сажаете рассаду на огороде, а второй раз — когда растения цветут.

Процесс подкормки кустов огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Чем полезна янтарная кислота для огурцов

Дачники говорят, что янтарная кислота в таком случае — это стимулятор, который помогает огурцам усваивать весь калий, азот и фосфор из почвы. Благодаря обработке этим средством листья на кустах становятся темнее и плотнее, а плети активно растут даже тогда, когда на улице прохладно.

Но будьте осторожны, чтобы не спровоцировать появление ожогов на кустах из-за чрезмерной дозы янтарной кислоты.

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