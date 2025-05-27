Почему нельзя рыхлить огурцы на огороде — советы дачникам

Никогда не разрыхляйте огурцы на огороде — чем это опасно
Многие дачники считают, что рыхление земли под огурцами насыщает их корни воздухом и водой, однако, это ошибочное мнение. Узнайте, почему категорически не рекомендуется проводить эту процедуру и чем можно ее заменить, чтобы не навредить овощам.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему лучше не рыхлить огурцы
Слабые корни
Дело в том, что корневая система огурцов очень уязвима, поэтому рыхление может повредить ее. Корни кустов расположены в непосредственной близости к поверхности земли и очень легко портятся даже от малейшего воздействия тяпки. В результате кусты начинают медленнее расти и развиваться.
Пересыхание почвы
Из-за рыхления начинает быстрее сохнуть верхний слой почвы, а огурцы считаются очень чувствительными к изменениям уровня влажности. То есть, влага из нижних слоев земли начинает быстро испаряться, в результате чего к кустам не попадает питание, и как следствие — мелкие плоды, отсутствие сочности и потеря вкуса.
Порча микрофлоры
Рыхление нарушает баланс почвенных микроорганизмов, которые играют большую роль в разложении органики, насыщении земли и создании хорошей структуры.
Чем можно заменить рыхление огурцов
Если вы прочитали все недостатки рыхления и хотите сохранить свой урожай на огороде, вам стоит знать об альтернативных вариантах, которые помогут сохранить воздух и влагу в земле. Дачники рекомендуют делать это:
- Мульчировать, чтобы сохранить влагу, не дать сорнякам появиться и улучшить аэрацию
- Регулярно поливать, делая это умеренно, но систематически
- Подкармливать комплексными удобрениями, чтобы улучшить рост без механического вмешательства
- Правильно ухаживать, используя ручные инструменты или обрабатывая междурядья
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