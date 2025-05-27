Почему нельзя рыхлить огурцы на огороде — советы дачникам

Человек, который держит три огурца в руке на огороде. Фото: Plenum

Многие дачники считают, что рыхление земли под огурцами насыщает их корни воздухом и водой, однако, это ошибочное мнение. Узнайте, почему категорически не рекомендуется проводить эту процедуру и чем можно ее заменить, чтобы не навредить овощам.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Слабые корни

Дело в том, что корневая система огурцов очень уязвима, поэтому рыхление может повредить ее. Корни кустов расположены в непосредственной близости к поверхности земли и очень легко портятся даже от малейшего воздействия тяпки. В результате кусты начинают медленнее расти и развиваться.

Урожай огурцов на кусте. Фото: Pixabay

Пересыхание почвы

Из-за рыхления начинает быстрее сохнуть верхний слой почвы, а огурцы считаются очень чувствительными к изменениям уровня влажности. То есть, влага из нижних слоев земли начинает быстро испаряться, в результате чего к кустам не попадает питание, и как следствие — мелкие плоды, отсутствие сочности и потеря вкуса.

Порча микрофлоры

Рыхление нарушает баланс почвенных микроорганизмов, которые играют большую роль в разложении органики, насыщении земли и создании хорошей структуры.

Процедура рыхления почвы на огороде. Фото: Freepik

Чем можно заменить рыхление огурцов

Если вы прочитали все недостатки рыхления и хотите сохранить свой урожай на огороде, вам стоит знать об альтернативных вариантах, которые помогут сохранить воздух и влагу в земле. Дачники рекомендуют делать это:

Мульчировать, чтобы сохранить влагу, не дать сорнякам появиться и улучшить аэрацию

Регулярно поливать, делая это умеренно, но систематически

Подкармливать комплексными удобрениями, чтобы улучшить рост без механического вмешательства

Правильно ухаживать, используя ручные инструменты или обрабатывая междурядья

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