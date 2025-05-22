Що важливо зробити в саду та на городі у червні — сім головних справ

Сім найважливіших справ, які потрібно зробити на городі у червні
Червень — гаряча пора для садівників і городників. Саме у перший місяць літа закладається основа для щедрого врожаю і здоров'я рослин на весь сезон. Погода сприяє активному росту культур, але водночас приносить нові виклики — бур'яни, шкідники, хвороби. Якщо вчасно не виконати важливі роботи, можна втратити частину врожаю або зіпсувати декоративність рослин.
Новини.LIVE підготував перелік із семи важливих справ, які обов'язково потрібно зробити в червні на городі, у саду, на клумбах та у винограднику.
Що обов'язково робити на ділянці у червні — перелік важливих справ
1. Посів і висаджування овочів
Червень ідеально підходить для другої хвилі посіву й пересадки теплолюбних культур. У цей період варто:
- сіяти прямо у відкритий ґрунт: буряк, моркву, зелень, дині, кавуни;
- висаджувати розсаду: помідори, перець, огірки, баклажани, кабачки, капусту;
- досаджувати картоплю — для пізнього збору.
2. Догляд за овочами — полив, підгортання, захист
У червні рослини потребують особливої уваги. Ці заходи сприяють активному росту та підвищують врожайність:
- регулярний полив у ранкові або вечірні години;
- підгортання картоплі та інших овочів, щоб зміцнити кореневу систему;
- пасинкування томатів для формування міцного куща;
- прополювання бур'янів, які відбирають поживні речовини;
- бробка від хвороб і шкідників (наприклад, проти фітофторозу або попелиці).
3. Збір раннього врожаю
Червень — час перших щедрих дарів з городу. Слід вчасно збирати:
- редис;
- салат;
- ревінь;
- зелень;
- полуницю та суницю.
Ранній збір дозволяє звільнити місце під нові посадки та насолодитися корисною їжею зі свого городу.
4. Догляд за плодовими деревами та кущами
Сад у червні потребує посиленого догляду. Це запобігає хворобам і стимулює активне плодоношення:
- обприскування дерев і кущів від яблуневої плодожерки, парші, борошнистої роси, моніліозу, мурах і слимаків;
- прищипування та обрізка для формування крони;
- удобрення органікою або комплексними мінеральними сумішами.
5. Догляд за квітами та клумбами
Червневі клумби — окраса ділянки, але їм потрібен догляд. Це продовжить декоративність клумб до самої осені:
- Висаджуйте квіти: чорнобривці, айстри, настурції, півонії, дзвіночки (краще — під час зростаючого Місяця: 1-10 та 26-30 червня).
- Обрізайте відцвілі бутони у троянд, півоній, ірисів та гортензій.
- Підживлюйте квіткові рослини рідкими добривами для стимуляції цвітіння.
6. Роботи у винограднику
Виноград у червні активно розвивається, і без уваги тут не обійтися:
- Поливайте й підживлюйте лозу, особливо молоді кущі.
- Обробляйте від хвороб і шкідників (мілдью, оїдіум, листогризучі гусені).
- Підв'язуйте пагони для правильного напрямку росту.
- Обрізайте слабкі пагони, щоб зосередити сили рослини на формуванні грона.
7. Створіть умови для сталого росту рослин
Щоб сад і город приносили максимум користі:
- Ретельно дотримуйтесь графіку робіт: плануйте дні для поливу, обробки, обрізки.
- Слідкуйте за прогнозом погоди, щоб захистити рослини від спеки чи дощів.
- Комбінуйте органічні та мінеральні підживлення, враховуючи потреби культур.
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