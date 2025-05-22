Що важливо зробити в саду та на городі у червні — сім головних справ

Дівчина доглядає за рослинами на городі. Фото: freepik.com

Червень — гаряча пора для садівників і городників. Саме у перший місяць літа закладається основа для щедрого врожаю і здоров'я рослин на весь сезон. Погода сприяє активному росту культур, але водночас приносить нові виклики — бур'яни, шкідники, хвороби. Якщо вчасно не виконати важливі роботи, можна втратити частину врожаю або зіпсувати декоративність рослин.

Новини.LIVE підготував перелік із семи важливих справ, які обов'язково потрібно зробити в червні на городі, у саду, на клумбах та у винограднику.

Реклама

Читайте також:

Що обов'язково робити на ділянці у червні — перелік важливих справ

1. Посів і висаджування овочів

Червень ідеально підходить для другої хвилі посіву й пересадки теплолюбних культур. У цей період варто:

сіяти прямо у відкритий ґрунт: буряк, моркву, зелень, дині, кавуни;

висаджувати розсаду: помідори, перець, огірки, баклажани, кабачки, капусту;

досаджувати картоплю — для пізнього збору.

Жінка працює на городі. Фото: westend61.de

2. Догляд за овочами — полив, підгортання, захист

У червні рослини потребують особливої уваги. Ці заходи сприяють активному росту та підвищують врожайність:

регулярний полив у ранкові або вечірні години;

підгортання картоплі та інших овочів, щоб зміцнити кореневу систему;

пасинкування томатів для формування міцного куща;

прополювання бур'янів, які відбирають поживні речовини;

бробка від хвороб і шкідників (наприклад, проти фітофторозу або попелиці).

Жінка доглядає за рослинами на городі. Фото: freepik.com

3. Збір раннього врожаю

Червень — час перших щедрих дарів з городу. Слід вчасно збирати:

редис;

салат;

ревінь;

зелень;

полуницю та суницю.

Ранній збір дозволяє звільнити місце під нові посадки та насолодитися корисною їжею зі свого городу.

4. Догляд за плодовими деревами та кущами

Сад у червні потребує посиленого догляду. Це запобігає хворобам і стимулює активне плодоношення:

обприскування дерев і кущів від яблуневої плодожерки, парші, борошнистої роси, моніліозу, мурах і слимаків;

прищипування та обрізка для формування крони;

удобрення органікою або комплексними мінеральними сумішами.

5. Догляд за квітами та клумбами

Червневі клумби — окраса ділянки, але їм потрібен догляд. Це продовжить декоративність клумб до самої осені:

Висаджуйте квіти: чорнобривці, айстри, настурції, півонії, дзвіночки (краще — під час зростаючого Місяця: 1-10 та 26-30 червня). Обрізайте відцвілі бутони у троянд, півоній, ірисів та гортензій. Підживлюйте квіткові рослини рідкими добривами для стимуляції цвітіння.

Посадка квітів у саду. Фото: shutterstock.com

6. Роботи у винограднику

Виноград у червні активно розвивається, і без уваги тут не обійтися:

Поливайте й підживлюйте лозу, особливо молоді кущі. Обробляйте від хвороб і шкідників (мілдью, оїдіум, листогризучі гусені). Підв'язуйте пагони для правильного напрямку росту. Обрізайте слабкі пагони, щоб зосередити сили рослини на формуванні грона.

7. Створіть умови для сталого росту рослин

Щоб сад і город приносили максимум користі:

Ретельно дотримуйтесь графіку робіт: плануйте дні для поливу, обробки, обрізки. Слідкуйте за прогнозом погоди, щоб захистити рослини від спеки чи дощів. Комбінуйте органічні та мінеральні підживлення, враховуючи потреби культур.

Раніше ми розповідали, коли найкращий час для посіву квасолі.

Нагадаємо, ми писали, коли сіяти гарбуз у відкритий ґрунт у 2025 році.

Також ми ділилися, який сорт кавуна один з найкращих та дає найсолодші плоди.