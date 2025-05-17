Коли сіяти гарбузи на городі — найкращий час для багатого врожаю

Гарбузи вродять на славу — коли насправді потрібно сіяти овоч
Гарбуз — одна з найулюбленіших городніх культур українців. І це не дивно, адже овоч — справжня вітамінна скарбниця. Щоб зібрати великі та солодкі плоди, важливо не лише правильно доглядати за рослиною, а й обрати правильний час для посіву.
Коли саме сіяти гарбуз у відкритий ґрунт у 2025 році, як правильно вибрати місце для посадки, підготувати землю та посіяти насіння, розповідаємо усі секрети городників далі у матеріалі.
Коли сіяти гарбузи у відкритий ґрунт у 2025 році
Гарбуз — теплолюбна культура, тому поспішати з посівом не варто. Слід уважно стежити за погодою й обов'язково враховувати, наскільки вже прогрілася земля.
Найкращий час для посіву гарбуза у відкритий ґрунт — коли температура на глибині 10-12 см стабільно тримається на рівні від +14 до +16 °C, а загроза заморозків вже позаду. Температура повітря вдень повинна бути від +18 до +22 °C.
Де садити гарбузи, щоб виросли великими
Гарбузи полюбляють сонце, тепло і пухкий ґрунт. Обирайте ділянки, які:
- добре освітлені, без тіні від дерев чи будівель;
- з нейтральним або слабколужним ґрунтом (pH 6.5–7.5);
- без застою води — вологість призводить до гниття коренів.
Ідеальні попередники для гарбузів:
- бобові;
- картопля;
- капуста;
- буряк;
- морква;
- цибуля.
Не садіть гарбуз після огірків, кабачків, патисонів — вони виснажують ґрунт однаково.
Як правильно підготувати ґрунт для гарбуза
Поживний ґрунт — запорука багатого врожаю. Базовий рецепт підготовки — на кожні 2 м² грядки:
- 2 відра перегною;
- 1 відро листової землі;
- 1 відро піску;
- 1 відро деревної золи;
- 2 ст. ложки суперфосфату;
- 2 ст. ложки сульфату калію.
Усе ретельно перемішайте. Формуйте грядки шириною 1,5-1,7 м, висотою 40-60 см. Зволожте теплою водою перед посівом.
Як садити гарбуз у відкритий ґрунт
Посадка гарбуза має відбуватись так:
- Викопайте лунки глибиною на 5 см більші за коріння розсади або насіння.
- На дно ямки покладіть компост, змішаний із золою, шаром 5-6 см.
- Полийте лунку теплою водою.
- Посійте насіння або висадіть розсаду вертикально.
- Засипте землею і знову полийте.
- Розміщуйте рослини в шаховому порядку — гарбуз потребує багато простору для росту.
- Не забувайте про регулярні поливи у спеку.
- Підживлюйте гарбузи калійними добривами для солодших плодів.
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