Коли сіяти гарбузи на городі — найкращий час для багатого врожаю

Посів гарбуза для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Гарбуз — одна з найулюбленіших городніх культур українців. І це не дивно, адже овоч — справжня вітамінна скарбниця. Щоб зібрати великі та солодкі плоди, важливо не лише правильно доглядати за рослиною, а й обрати правильний час для посіву.

Коли саме сіяти гарбуз у відкритий ґрунт у 2025 році, як правильно вибрати місце для посадки, підготувати землю та посіяти насіння, розповідаємо усі секрети городників далі у матеріалі.

Реклама

Читайте також:

Коли сіяти гарбузи у відкритий ґрунт у 2025 році

Гарбуз — теплолюбна культура, тому поспішати з посівом не варто. Слід уважно стежити за погодою й обов'язково враховувати, наскільки вже прогрілася земля.

Найкращий час для посіву гарбуза у відкритий ґрунт — коли температура на глибині 10-12 см стабільно тримається на рівні від +14 до +16 °C, а загроза заморозків вже позаду. Температура повітря вдень повинна бути від +18 до +22 °C.

Посів гарбуза у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Де садити гарбузи, щоб виросли великими

Гарбузи полюбляють сонце, тепло і пухкий ґрунт. Обирайте ділянки, які:

добре освітлені, без тіні від дерев чи будівель;

з нейтральним або слабколужним ґрунтом (pH 6.5–7.5);

без застою води — вологість призводить до гниття коренів.

Ідеальні попередники для гарбузів:

бобові;

картопля;

капуста;

буряк;

морква;

цибуля.

Не садіть гарбуз після огірків, кабачків, патисонів — вони виснажують ґрунт однаково.

Як правильно підготувати ґрунт для гарбуза

Поживний ґрунт — запорука багатого врожаю. Базовий рецепт підготовки — на кожні 2 м² грядки:

2 відра перегною;

1 відро листової землі;

1 відро піску;

1 відро деревної золи;

2 ст. ложки суперфосфату;

2 ст. ложки сульфату калію.

Усе ретельно перемішайте. Формуйте грядки шириною 1,5-1,7 м, висотою 40-60 см. Зволожте теплою водою перед посівом.

Посів гарбуза у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Як садити гарбуз у відкритий ґрунт

Посадка гарбуза має відбуватись так:

Викопайте лунки глибиною на 5 см більші за коріння розсади або насіння. На дно ямки покладіть компост, змішаний із золою, шаром 5-6 см. Полийте лунку теплою водою. Посійте насіння або висадіть розсаду вертикально. Засипте землею і знову полийте. Розміщуйте рослини в шаховому порядку — гарбуз потребує багато простору для росту. Не забувайте про регулярні поливи у спеку. Підживлюйте гарбузи калійними добривами для солодших плодів.

Раніше ми писали, коли найкращий час для посіву квасолі у відкритий ґрунт.

Нагадаємо, ми розповідали, коли слід сіяти буряк 2025 року.

Також ми ділилися, коли найкраще сіяти горох на городі.