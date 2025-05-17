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Гарбузи вродять на славу — коли насправді потрібно сіяти овоч

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Дата публікації: 17 травня 2025 07:32
Коли сіяти гарбузи на городі — найкращий час для багатого врожаю
Посів гарбуза для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Гарбуз — одна з найулюбленіших городніх культур українців. І це не дивно, адже овоч — справжня вітамінна скарбниця. Щоб зібрати великі та солодкі плоди, важливо не лише правильно доглядати за рослиною, а й обрати правильний час для посіву. 

Коли саме сіяти гарбуз у відкритий ґрунт у 2025 році, як правильно вибрати місце для посадки, підготувати землю та посіяти насіння, розповідаємо усі секрети городників далі у матеріалі. 

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Коли сіяти гарбузи у відкритий ґрунт у 2025 році

Гарбуз — теплолюбна культура, тому поспішати з посівом не варто. Слід уважно стежити за погодою й обов'язково враховувати, наскільки вже прогрілася земля. 

Найкращий час для посіву гарбуза у відкритий ґрунт — коли температура на глибині 10-12 см стабільно тримається на рівні від +14 до +16 °C, а загроза заморозків вже позаду. Температура повітря вдень повинна бути від +18 до +22 °C.

 

Коли сіяти гарбузи у відкритий ґрунт у 2025 році
Посів гарбуза у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Де садити гарбузи, щоб виросли великими

Гарбузи полюбляють сонце, тепло і пухкий ґрунт. Обирайте ділянки, які:

  • добре освітлені, без тіні від дерев чи будівель;
  • з нейтральним або слабколужним ґрунтом (pH 6.5–7.5);
  • без застою води — вологість призводить до гниття коренів. 

Ідеальні попередники для гарбузів:

  • бобові;
  • картопля;
  • капуста;
  • буряк;
  • морква;
  • цибуля.

Не садіть гарбуз після огірків, кабачків, патисонів — вони виснажують ґрунт однаково.

Як правильно підготувати ґрунт для гарбуза

Поживний ґрунт — запорука багатого врожаю. Базовий рецепт підготовки — на кожні 2 м² грядки:

  • 2 відра перегною;
  • 1 відро листової землі;
  • 1 відро піску;
  • 1 відро деревної золи;
  • 2 ст. ложки суперфосфату;
  • 2 ст. ложки сульфату калію.

Усе ретельно перемішайте. Формуйте грядки шириною 1,5-1,7 м, висотою 40-60 см. Зволожте теплою водою перед посівом.

 

Як садити гарбуз у відкритий ґрунт
Посів гарбуза у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Як садити гарбуз у відкритий ґрунт

Посадка гарбуза має відбуватись так:

  1. Викопайте лунки глибиною на 5 см більші за коріння розсади або насіння.
  2. На дно ямки покладіть компост, змішаний із золою, шаром 5-6 см.
  3. Полийте лунку теплою водою.
  4. Посійте насіння або висадіть розсаду вертикально.
  5. Засипте землею і знову полийте.
  6. Розміщуйте рослини в шаховому порядку — гарбуз потребує багато простору для росту.
  7. Не забувайте про регулярні поливи у спеку.
  8. Підживлюйте гарбузи калійними добривами для солодших плодів.

 

Раніше ми писали, коли найкращий час для посіву квасолі у відкритий ґрунт.

Нагадаємо, ми розповідали, коли слід сіяти буряк 2025 року.

Також ми ділилися, коли найкраще сіяти горох на городі. 

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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