Когда сеять тыквы на огороде - лучшее время для богатого урожая

Тыквы уродят на славу — когда на самом деле нужно сеять овощ
Тыква - одна из самых любимых огородных культур украинцев. И это неудивительно, ведь овощ - настоящая витаминная сокровищница. Чтобы собрать большие и сладкие плоды, важно не только правильно ухаживать за растением, но и выбрать правильное время для посева.
Когда именно сеять тыкву в открытый грунт в 2025 году, как правильно выбрать место для посадки, подготовить землю и посеять семена, рассказываем все секреты огородников далее в материале.
Когда сеять тыквы в открытый грунт в 2025 году
Тыква - теплолюбивая культура, поэтому спешить с посевом не стоит. Лучшее время для посева тыквы в открытый грунт - когда температура на глубине 10-12 см стабильно держится на уровне +14...+16 °C, а угроза заморозков уже позади. В воздухе днем должно быть не менее +18...+22 °C.
Где сажать тыквы, чтобы выросли большими
Тыквы любят солнце, тепло и рыхлую почву. Выбирайте участки:
Хорошо освещенные, без тени от деревьев или зданий
С нейтральной или слабощелочной почвой (pH 6.5-7.5)
Без застоя воды - влажность приводит к гниению корней
Идеальные предшественники для тыкв:
бобовые
картофель
капуста
свекла
морковь
лук
Не сажайте тыкву после огурцов, кабачков, патиссонов - они истощают почву одинаково.
Как правильно подготовить почву для тыквы
Питательная почва - залог крепкого плода. Вот базовый рецепт подготовки:
На каждые 2 м² грядки:
2 ведра перегноя
1 ведро листовой земли
1 ведро песка
1 ведро древесной золы
2 ст. ложки суперфосфата
2 ст. ложки сульфата калия.
Все тщательно перемешайте. Формируйте грядки шириной 1,5-1,7 м, высотой 40-60 см. Увлажните теплой водой перед посевом.
Как сажать тыкву в открытый грунт
Посадка тыквы выглядит так:
Выкопайте лунки глубиной на 5 см больше корней рассады или семян.
На дно ямки положите компост, смешанный с золой, слоем 5-6 см.
Полейте лунку теплой водой.
Посейте семена или высадите рассаду вертикально.
Засыпьте землей и снова полейте.
Накройте грядку черной пленкой для сохранения влаги и тепла.
Сделайте крестообразные надрезы на пленке диаметром 30 см и через них прорастите тыкву.
Размещайте растения в шахматном порядке - тыква требует много пространства для роста!
Совет от опытных огородников: лунный календарь - ваш помощник
Лучше всего сеять тыкву в период растущей Луны - тогда семена дают сильные, жизнеспособные ростки. Избегайте дней перед и во время полнолуния или новолуния.
Ключевые советы для щедрого урожая тыквы
Высевайте при стабильном тепле - не спешите!
Используйте мульчирование - оно сохраняет влагу и тепло.
Не забывайте о регулярных поливах в жару.
Подкармливайте тыквы калийными удобрениями для более сладких плодов.
Формируйте плети - удаляйте лишние, чтобы энергия шла в плод.
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