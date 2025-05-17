Когда сеять тыквы на огороде - лучшее время для богатого урожая

Посев тыквы для щедрого урожая. Коллаж: Новости.LIVE

Тыква - одна из самых любимых огородных культур украинцев. И это неудивительно, ведь овощ - настоящая витаминная сокровищница. Чтобы собрать большие и сладкие плоды, важно не только правильно ухаживать за растением, но и выбрать правильное время для посева.

Когда именно сеять тыкву в открытый грунт в 2025 году, как правильно выбрать место для посадки, подготовить землю и посеять семена, рассказываем все секреты огородников далее в материале.

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Когда сеять тыквы в открытый грунт в 2025 году

Тыква - теплолюбивая культура, поэтому спешить с посевом не стоит. Лучшее время для посева тыквы в открытый грунт - когда температура на глубине 10-12 см стабильно держится на уровне +14...+16 °C, а угроза заморозков уже позади. В воздухе днем должно быть не менее +18...+22 °C.

Посев тыквы в открытый грунт Фото: freepik.com

Где сажать тыквы, чтобы выросли большими

Тыквы любят солнце, тепло и рыхлую почву. Выбирайте участки:

Хорошо освещенные, без тени от деревьев или зданий

С нейтральной или слабощелочной почвой (pH 6.5-7.5)

Без застоя воды - влажность приводит к гниению корней

Идеальные предшественники для тыкв:

бобовые

картофель

капуста

свекла

морковь

лук

Не сажайте тыкву после огурцов, кабачков, патиссонов - они истощают почву одинаково.

Как правильно подготовить почву для тыквы

Питательная почва - залог крепкого плода. Вот базовый рецепт подготовки:

На каждые 2 м² грядки:

2 ведра перегноя

1 ведро листовой земли

1 ведро песка

1 ведро древесной золы

2 ст. ложки суперфосфата

2 ст. ложки сульфата калия.

Все тщательно перемешайте. Формируйте грядки шириной 1,5-1,7 м, высотой 40-60 см. Увлажните теплой водой перед посевом.

Посев тыквы в открытый грунт, фото: freepik.com

Как сажать тыкву в открытый грунт

Посадка тыквы выглядит так:

Выкопайте лунки глубиной на 5 см больше корней рассады или семян.

На дно ямки положите компост, смешанный с золой, слоем 5-6 см.

Полейте лунку теплой водой.

Посейте семена или высадите рассаду вертикально.

Засыпьте землей и снова полейте.

Накройте грядку черной пленкой для сохранения влаги и тепла.

Сделайте крестообразные надрезы на пленке диаметром 30 см и через них прорастите тыкву.

Размещайте растения в шахматном порядке - тыква требует много пространства для роста!

Совет от опытных огородников: лунный календарь - ваш помощник

Лучше всего сеять тыкву в период растущей Луны - тогда семена дают сильные, жизнеспособные ростки. Избегайте дней перед и во время полнолуния или новолуния.

Ключевые советы для щедрого урожая тыквы

Высевайте при стабильном тепле - не спешите!

Используйте мульчирование - оно сохраняет влагу и тепло.

Не забывайте о регулярных поливах в жару.

Подкармливайте тыквы калийными удобрениями для более сладких плодов.

Формируйте плети - удаляйте лишние, чтобы энергия шла в плод.

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