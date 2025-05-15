Коли сіяти квасолю на городі — найкращий час для неймовірного врожаю

Посів квасолі для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Квасоля — це одна з найулюбленіших і найпопулярніших культур серед українських городників. Вона невибаглива у догляді, смачна, багата на білок, а на додачу ще й збагачує ґрунт азотом. Та попри свою простоту, дійсно щедрий врожай цього овочу залежить від правильно обраного часу посіву.

Коли найкращий час для посіву квасолі у відкритий ґрунт та що слід обов'язково врахувати, щоб городня культура росла здоровою і рясно плодоносила, розповідаємо далі у нашій статті.

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Найкращий час для посіву квасолі у відкритий ґрунт

Досвідчені городники наголошують, розпочинати посів квасолі можна тільки тоді, коли ґрунт добре прогріється. Поспішати не варто — холодний ґрунт сповільнює проростання і розвиток рослини.

Ідеальна температура землі на глибині 10 см — від +12 до +15°C. Як правило, в Україні такі умови формуються в середині або навіть наприкінці травня, залежно від регіону.

Важливо: виткі сорти квасолі (в'юнкі) висівають на тиждень пізніше, ніж кущові.

Сіяти квасолю у відкритий ґрунт можна аж до липня. У такому разі останній врожай можна буде збирати у вересні-жовтні.

Посів квасолі у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

Яких важливих умов потрібно дотримуватися для щедрого врожаю квасолі

Квасоля — світлолюбна рослина. Для нормального росту їй потрібно не менше 12 годин сонячного світла щодня. І хоча вона може витримувати короткочасні похолодання до +1°C, оптимальна температура для активного розвитку — від +20 до +25°C.

Невідповідні умови, як-от прохолодна, дощова погода, сильний вітер або спекотні дні, можуть спричинити:

опадання квітів;

погане зав'язування плодів;

розвиток грибкових захворювань.

Посів квасолі у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

Як правильно сіяти квасолю — глибина та інтервали

Кущові сорти:

глибина посіву: 5-6 см;

відстань між рослинами: 20-25 см.

Виткі сорти:

відстань між рослинами: 25–30 см;

міжряддя: 50 см.

Якщо існує ризик повернення нічних заморозків, посіви краще накрити агроволокном або плівкою.

Збір врожаю квасолі. Фото: Gardeners World

Як доглядати за квасолею після посіву

Для успішного вирощування квасолі дотримуйтесь таких правил:

Полив — раз на тиждень, у посушливі дні — частіше. Прополювання та розпушування ґрунту — регулярно, щоб не допустити ущільнення. Підживлення — за потреби органічними або мінеральними добривами. Підв'язування пагонів — обов'язкове для витких сортів.

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