Що посадити біля капусти, щоб зібрати щедрий врожай — шість чудодійних рослин

Посадіть це біля капусти — виросте міцною, соковитою та великою
Секрет великої, соковитої та здорової капусти дуже простий — правильні сусіди поруч із грядкою. Досвідчені городники давно знають, деякі рослини здатні не тільки захистити цю овочеву культуру від шкідників, а й підвищити врожай та навіть покращити смак.
Які рослини варто посадити на городі поруч із капустою, щоб врожай вас приємно вразив, розповідаємо далі у статті.
Шість "зелених компаньйонів", які слід посадити біля капусти
Досвідчені городники виділили цілих шість рослин, які є найкращими сусідами для капусти:
1. Селера — природний щит від капустянки
Аромат цієї пряної городньої рослини дуже не подобається капустянці — шкіднику, який найчастіше атакує капусту. Там, де росте селера, ці білокрилі метелики ніколи не будуть відкладати яйця.
Окрім цього, селера частково притіняє ґрунт і зберігає вологу, що особливо цінно під час літньої спеки. Висаджуйте її між рядами капусти й отримаєте подвійну користь.
2. Часник і цибуля — надійна "охорона" від шкідників
Поряд із капустою добре ростуть і часник, і цибуля. Їхні різкі ефірні олії відлякують попелицю, павутинного кліща та інших небажаних гостей. Практика доводить: там, де росли ці культури разом, качани залишалися здоровими. Така посадка не лише захищає врожай, а й економить на обробках.
3. Чорнобривці та календула — краса і захист
Корені цих яскравих квітів виділяють речовини, які відлякують шкідників капусти, а квіти приваблюють сонечок — природних ворогів попелиці.
До того ж ваші грядки виглядатимуть неймовірно яскраво та красиво, піднімаючи настрій. Тільки подивіться, як ці квіти можуть виглядати на городі поряд з капустою:
4. Кріп — природне покращення смаку капусти
Кріп не лише ароматна зелень, а ще й корисний сусід для капусти. Його запах відлякує капустяних шкідників, а саму капусту робить соковитішою й солодшою. Цю особливість відзначають багато городників. Сміливо сійте кріп поряд й отримаєте не лише здорову капусту, а й чудову приправу до неї.
Раніше ми писали, що категорично не можна садити біля капусти, щоб не втратити врожай.
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