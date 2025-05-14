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Посадіть це біля капусти — виросте міцною, соковитою та великою

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Дата публікації: 14 травня 2025 07:32
Що посадити біля капусти, щоб зібрати щедрий врожай — шість чудодійних рослин
Чоловік збирає врожай капусти на городі. Фото: freepik.com

Секрет великої, соковитої та здорової капусти дуже простий — правильні сусіди поруч із грядкою. Досвідчені городники давно знають, деякі рослини здатні не тільки захистити цю овочеву культуру від шкідників, а й підвищити врожай та навіть покращити смак. 

Які рослини варто посадити на городі поруч із капустою, щоб врожай вас приємно вразив, розповідаємо далі у статті. 

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Досвідчені городники виділили цілих шість рослин, які є найкращими сусідами для капусти: 

1. Селера — природний щит від капустянки

Аромат цієї пряної городньої рослини дуже не подобається капустянці — шкіднику, який найчастіше атакує капусту. Там, де росте селера, ці білокрилі метелики ніколи не будуть відкладати яйця. 

Окрім цього, селера частково притіняє ґрунт і зберігає вологу, що особливо цінно під час літньої спеки. Висаджуйте її між рядами капусти й отримаєте подвійну користь.

 

Що посадити біля капусти, щоб зібрати щедрий врожай
Посадка розсади капусти у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

2. Часник і цибуля — надійна "охорона" від шкідників

Поряд із капустою добре ростуть і часник, і цибуля. Їхні різкі ефірні олії відлякують попелицю, павутинного кліща та інших небажаних гостей. Практика доводить: там, де росли ці культури разом, качани залишалися здоровими. Така посадка не лише захищає врожай, а й економить на обробках.

3. Чорнобривці та календула — краса і захист

Корені цих яскравих квітів виділяють речовини, які відлякують шкідників капусти, а квіти приваблюють сонечок — природних ворогів попелиці. 

До того ж ваші грядки виглядатимуть неймовірно яскраво та красиво, піднімаючи настрій. Тільки подивіться, як ці квіти можуть виглядати на городі поряд з капустою:

 

Шість рослин, які слід посадити біля капусти
Календула та чорнобривці поруч із капустою на грядці. Фото: Pinterest

4. Кріп — природне покращення смаку капусти

Кріп не лише ароматна зелень, а ще й корисний сусід для капусти. Його запах відлякує капустяних шкідників, а саму капусту робить соковитішою й солодшою. Цю особливість відзначають багато городників. Сміливо сійте кріп поряд й отримаєте не лише здорову капусту, а й чудову приправу до неї.

Раніше ми писали, що категорично не можна садити біля капусти, щоб не втратити врожай. 

Нагадаємо, ми розповідали, що слід встигнути посадити у травні 2025. 

Також пропонуємо вам дізнатися, де садити баклажани, щоб мати щедрий врожай овочу. 

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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