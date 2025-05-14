Що посадити біля капусти, щоб зібрати щедрий врожай — шість чудодійних рослин

Чоловік збирає врожай капусти на городі. Фото: freepik.com

Секрет великої, соковитої та здорової капусти дуже простий — правильні сусіди поруч із грядкою. Досвідчені городники давно знають, деякі рослини здатні не тільки захистити цю овочеву культуру від шкідників, а й підвищити врожай та навіть покращити смак.

Які рослини варто посадити на городі поруч із капустою, щоб врожай вас приємно вразив, розповідаємо далі у статті.

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Досвідчені городники виділили цілих шість рослин, які є найкращими сусідами для капусти:

1. Селера — природний щит від капустянки

Аромат цієї пряної городньої рослини дуже не подобається капустянці — шкіднику, який найчастіше атакує капусту. Там, де росте селера, ці білокрилі метелики ніколи не будуть відкладати яйця.

Окрім цього, селера частково притіняє ґрунт і зберігає вологу, що особливо цінно під час літньої спеки. Висаджуйте її між рядами капусти й отримаєте подвійну користь.

Посадка розсади капусти у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

2. Часник і цибуля — надійна "охорона" від шкідників

Поряд із капустою добре ростуть і часник, і цибуля. Їхні різкі ефірні олії відлякують попелицю, павутинного кліща та інших небажаних гостей. Практика доводить: там, де росли ці культури разом, качани залишалися здоровими. Така посадка не лише захищає врожай, а й економить на обробках.

3. Чорнобривці та календула — краса і захист

Корені цих яскравих квітів виділяють речовини, які відлякують шкідників капусти, а квіти приваблюють сонечок — природних ворогів попелиці.

До того ж ваші грядки виглядатимуть неймовірно яскраво та красиво, піднімаючи настрій. Тільки подивіться, як ці квіти можуть виглядати на городі поряд з капустою:

Календула та чорнобривці поруч із капустою на грядці. Фото: Pinterest

4. Кріп — природне покращення смаку капусти

Кріп не лише ароматна зелень, а ще й корисний сусід для капусти. Його запах відлякує капустяних шкідників, а саму капусту робить соковитішою й солодшою. Цю особливість відзначають багато городників. Сміливо сійте кріп поряд й отримаєте не лише здорову капусту, а й чудову приправу до неї.

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