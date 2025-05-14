Что посадить возле капусты, чтобы собрать щедрый урожай — шесть волшебных растений

Мужчина собирает урожай капусты на огороде. Фото: freepik.com

Секрет большой, сочной и здоровой капусты очень прост — правильные соседи рядом с грядкой. Опытные огородники давно знают, некоторые растения способны не только защитить эту овощную культуру от вредителей, но и повысить урожай и даже улучшить вкус.

Какие растения стоит посадить на огороде рядом с капустой, чтобы урожай вас приятно удивил, рассказываем далее в статье.

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Опытные огородники выделили целых шесть растений, которые являются лучшими соседями для капусты:

1. Сельдерей — естественный щит от белокрылки

Аромат этого пряного огородного растения очень не нравится белокрылке — вредителю, который чаще всего атакует капусту. Там, где растет сельдерей, эти белокрылые бабочки никогда не будут откладывать яйца.

Кроме этого, сельдерей частично притеняет почву и сохраняет влагу, что особенно ценно во время летней жары. Высаживайте его между рядами капусты и получите двойную пользу.

Посадка рассады капусты в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

2. Чеснок и лук — надежная "охрана" от вредителей

Рядом с капустой хорошо растут и чеснок, и лук. Их резкие эфирные масла отпугивают тлю, паутинного клеща и других нежелательных гостей. Практика доказывает: там, где росли эти культуры вместе, качаны оставались здоровыми. Такая посадка не только защищает урожай, но и экономит на обработках.

3. Бархатцы и календула — красота и защита

Корни этих ярких цветов выделяют вещества, которые отпугивают вредителей капусты, а цветы привлекают божьих коровок — естественных врагов тли.

Вдобавок, ваши грядки выглядят невероятно ярко и красиво, поднимая настроение. Только посмотрите, как эти цветы могут смотреться на огороде рядом с капустой:

Календула и бархатцы рядом с капустой на грядке. Фото: Pinterest

4. Укроп — естественное улучшение вкуса капусты

Укроп не только ароматная зелень, но и полезный сосед для капусты. Его запах отпугивает капустных вредителей, а саму капусту делает сочнее и слаще. Эту особенность отмечают многие огородники. Смело сейте укроп рядом и получите не только здоровую капусту, но и отличную приправу к ней.

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