Когда сеять фасоль на огороде — лучшее время для невероятного урожая

Когда на самом деле надо сеять фасоль — секрет щедрого урожая
Фасоль — это одна из самых любимых и популярных культур среди украинских огородников. Она неприхотлива в уходе, вкусная, богата белком, а в придачу еще и обогащает почву азотом. Но несмотря на свою простоту, действительно щедрый урожай этого овоща зависит от правильно выбранного времени посева.
Когда лучшее время для посева фасоли в открытый грунт и что следует обязательно учесть, чтобы огородная культура росла здоровой и обильно плодоносила, рассказываем далее в нашей статье.
Лучшее время для посева фасоли в открытый грунт
Опытные огородники отмечают, начинать посев фасоли можно только тогда, когда почва хорошо прогреется. Спешить не стоит — холодная почва замедляет прорастание и развитие растения.
Идеальная температура земли на глубине 10 см — от +12 до +15°C. Как правило, в Украине такие условия формируются в середине или даже в конце мая, в зависимости от региона.
Важно: вьющиеся сорта фасоли высевают на неделю позже, чем кустовые.
Сеять фасоль в открытый грунт можно вплоть до июля. В таком случае последний урожай можно будет собирать в сентябре-октябре.
Какие важные условия нужно соблюдать для щедрого урожая фасоли
Фасоль — светолюбивое растение. Для нормального роста ей нужно не менее 12 часов солнечного света ежедневно. И хотя она может выдерживать кратковременные похолодания до +1°C, оптимальная температура для активного развития — от +20 до +25°C.
Неподходящие условия, такие как прохладная, дождливая погода, сильный ветер или жаркие дни, могут вызвать:
- опадение цветов;
- плохое завязывание плодов;
- развитие грибковых заболеваний.
Как правильно сеять фасоль — глубина и интервалы между посевами
Кустовые сорта:
- глубина посева: 5-6 см;
- расстояние между растениями: 20-25 см.
Вьющиеся сорта:
- расстояние между растениями: 25-30 см;
- междурядья: 50 см.
Если существует риск возвращения ночных заморозков, посевы лучше накрыть агроволокном или пленкой.
Как ухаживать за фасолью после посева
Для успешного выращивания фасоли следуйте таким правилам:
- Полив — раз в неделю, в засушливые дни — чаще.
- Прополка и рыхление почвы — регулярно, чтобы не допустить уплотнения.
- Подкормка — при необходимости органическими или минеральными удобрениями.
- Подвязывание побегов — обязательно для вьющихся сортов.
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