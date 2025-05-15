Когда сеять фасоль на огороде — лучшее время для невероятного урожая

Посев фасоли для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Фасоль — это одна из самых любимых и популярных культур среди украинских огородников. Она неприхотлива в уходе, вкусная, богата белком, а в придачу еще и обогащает почву азотом. Но несмотря на свою простоту, действительно щедрый урожай этого овоща зависит от правильно выбранного времени посева.

Когда лучшее время для посева фасоли в открытый грунт и что следует обязательно учесть, чтобы огородная культура росла здоровой и обильно плодоносила, рассказываем далее в нашей статье.

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Лучшее время для посева фасоли в открытый грунт

Опытные огородники отмечают, начинать посев фасоли можно только тогда, когда почва хорошо прогреется. Спешить не стоит — холодная почва замедляет прорастание и развитие растения.

Идеальная температура земли на глубине 10 см — от +12 до +15°C. Как правило, в Украине такие условия формируются в середине или даже в конце мая, в зависимости от региона.

Важно: вьющиеся сорта фасоли высевают на неделю позже, чем кустовые.

Сеять фасоль в открытый грунт можно вплоть до июля. В таком случае последний урожай можно будет собирать в сентябре-октябре.

Посев фасоли в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Какие важные условия нужно соблюдать для щедрого урожая фасоли

Фасоль — светолюбивое растение. Для нормального роста ей нужно не менее 12 часов солнечного света ежедневно. И хотя она может выдерживать кратковременные похолодания до +1°C, оптимальная температура для активного развития — от +20 до +25°C.

Неподходящие условия, такие как прохладная, дождливая погода, сильный ветер или жаркие дни, могут вызвать:

опадение цветов;

плохое завязывание плодов;

развитие грибковых заболеваний.

Посев фасоли в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Как правильно сеять фасоль — глубина и интервалы между посевами

Кустовые сорта:

глубина посева: 5-6 см;

расстояние между растениями: 20-25 см.

Вьющиеся сорта:

расстояние между растениями: 25-30 см;

междурядья: 50 см.

Если существует риск возвращения ночных заморозков, посевы лучше накрыть агроволокном или пленкой.

Сбор урожая фасоли. Фото: Gardeners World

Как ухаживать за фасолью после посева

Для успешного выращивания фасоли следуйте таким правилам:

Полив — раз в неделю, в засушливые дни — чаще. Прополка и рыхление почвы — регулярно, чтобы не допустить уплотнения. Подкормка — при необходимости органическими или минеральными удобрениями. Подвязывание побегов — обязательно для вьющихся сортов.

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