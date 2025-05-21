Який сорт кавуна посадити на городі — найсолодший фаворит 2025 року

Солодкі стиглі кавуни на грядці. Фото: shutterstock.com

Кавун — найулюбленіша літня ягода українців. Багато дачників та городників намагаються виростити плоди на своїх присадибних ділянках, але не завжди можна отримати гарний урожай. Секрет солодких та великих кавунів не лише у догляді, а й у сорті.

Досвідчені городники вже визначили фаворита 2025 року, який подарує великі, соковиті, солодкі ягоди з яскраво-червоною м'якоттю. Він підходить навіть для регіонів із помірним кліматом. Що це за сорт кавуна, читайте далі у статті.

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Мова йде про сорт кавуна Атаман F1. Він залишається фаворитом серед українських фермерів і городників. А саме у 2025 році він став рекордсменом за популярністю: насіння цього гібриду буквально змітали з прилавків, адже городники побачили — результат того вартий.

Солодкі стиглі кавуни на грядці. Фото: shutterstock.com

Чому обирають саме Атаман F1 — переваги сорту

Плоди Атамана F1 мають насичено червону, щільну, соковиту м'якоть з вираженим солодким смаком та легкою освіжаючою кислинкою.

Переваги сорту Атаман F1 такі:

Врожайність і стабільність. Цей гібрид славиться стабільно високими врожаями навіть у складних погодних умовах. Раннє дозрівання. Кавун дозріває раніше за інші сорти, тому ви зможете смакувати перший урожай вже в середині літа. Стійкість до хвороб. Цей сорт стійкий до найпоширеніших хвороб та шкідників, що знижує ризики втрат і зменшує потребу в хімічній обробці. Зручність для транспортування і зберігання. Плоди мають товсту, але не жорстку шкірку, що дозволяє їм добре переносити перевезення. Також можуть зберігатися до кількох тижнів після збору, не втрачаючи смаку та зовнішнього вигляду.

Солодкі стиглі кавуни на грядці. Фото: shutterstock.com

Де вирощувати сорт кавуна Атаман F1

Цей сорт підходить не лише для Херсонщини чи Запоріжжя. Навіть у центральних і північних регіонах, за умови гарного сонячного місця, його можна успішно виростити у відкритому ґрунті або теплиці. Атаман F1 невибагливий, тому його рекомендують навіть початківцям.

Як садити сорт кавуна Атаман F1 — поради досвідчених городників

Фахівці радять:

Не сіяти рано — найкращий час для посіву насіння або висадки розсади — середина травня, коли ґрунт добре прогріється. Поливати рідко, але рясно — кавун не любить застою води. Використовуйте органіку — добрива на основі перегною або компосту посилять смак плодів. Регулярно перевертайте плоди — щоб уникнути гнилі з одного боку.

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