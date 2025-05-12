Коли краще садити гарбузи на городі в 2025 році — найсприятливіші дні, поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай гарбузів на городі. Фото: Epic Gardening

Всі дачники з досвідом одноголосно скажуть, що гарбуз не потребує особливого догляду, але його важливо своєчасно посадити. Дізнайтеся, коли цього року краще висаджувати цю культуру на городі та як це правильно робити, щоб гарантовано отримати гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто висаджувати гарбуз на городі в 2025 році

Те, коли потрібно садити гарбуз на городі, залежить від того, в яких кліматичних умовах ви живете. Справа в тому, що ця культура любить тепло, тому її краще садити тоді, коли ґрунт прогріється до 15 градусів тепла і надворі не буде заморозків. Ідеальною температурою повітря для гарбуза вважається 18-20 градусів тепла.

Зібраний врожай гарбузів на городі. Фото: Pinterest

Як правильно садити гарбуз

Крок перший — підготовка ґрунту

Враховуючи той факт, що гарбузу потрібно багато сонця, садити його краще в добре освітленому і відкритому місці. Водночас, ґрунт повинен бути поживним, легким і повітряним. Підживлювати його краще такими добривами, як:

Перегній — два відра

Листова земля — два відра

Пісок — одне відро

Деревна зола — одне відро

Суперфосфат — дві столові ложки

Сульфат калію — дві столові ложки

Гарно перемішайте ґрунт і зробіть грядки завширшки 1,5 чи 1,7 метри та заввишки 40-60 сантиметрів, після чого обполощіть грядки теплою водою.

Крок другий — посадка гарбуза

Копайте кожну ямку на п’ять сантиметрів глибше і ширше, ніж коріння розсади в землі, та садіть гарбуз ввечері. Спочатку розкладіть на грядці чорну плівку і закріпіть її з обох боків, а потім крейдою позначте місця для ямок.

Зробіть надрізи у формі хрестів на плівці діаметром 30 сантиметрів, викопайте над кожним з ним ямки, покладіть на дно кожної компост із деревною золою шаром п’ять-шість сантиметрів і залийте кожну ямку водою. Далі посадіть рослину гарбуза вертикально, засипте ямку землею і полийте водою.

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