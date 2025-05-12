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Когда стоит сажать тыквы на огороде в 2025 году — хорошие дни

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Дата публикации 12 мая 2025 22:33
Когда лучше сажать тыквы на огороде в 2025 году — самые благоприятные дни, советы дачникам
Дачница, которая собирает урожай тыкв на огороде. Фото: Epic Gardening

Все дачники с опытом единогласно скажут, что тыква не нуждается в особом уходе, но ее важно своевременно посадить. Узнайте, когда в этом году лучше высаживать эту культуру на огороде и как это правильно делать, чтобы гарантированно получить хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит высаживать тыкву на огороде в 2025 году

То, когда нужно сажать тыкву на огороде, зависит от того, в каких климатических условиях вы живете. Дело в том, что эта культура любит тепло, поэтому ее лучше сажать тогда, когда почва прогреется до 15 градусов тепла и на улице не будет заморозков. Идеальной температурой воздуха для тыквы считается 18-20 градусов тепла.

Тыквы
Собранный урожай тыкв на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно сажать тыкву

Шаг первый — подготовка почвы

Учитывая тот факт, что тыкве нужно много солнца, сажать ее лучше в хорошо освещенном и открытом месте. В то же время, почва должна быть питательной, легкой и воздушной. Подкармливать ее лучше такими удобрениями, как:

  • Перегной — два ведра
  • Листовая земля — два ведра
  • Песок — одно ведро
  • Древесная зола — одно ведро
  • Суперфосфат — две столовые ложки
  • Сульфат калия — две столовые ложки

Хорошо перемешайте почву и сделайте грядки шириной 1,5 или 1,7 метра и высотой 40-60 сантиметров, после чего ополосните грядки теплой водой.

Шаг второй — посадка тыквы

Копайте каждую ямку на пять сантиметров глубже и шире, чем корни рассады в земле, и сажайте тыкву вечером. Сначала разложите на грядке черную пленку и закрепите ее с обеих сторон, а затем мелом обозначьте места для ямок.

Сделайте надрезы в форме крестов на пленке диаметром 30 сантиметров, выкопайте над каждым из них ямки, положите на дно каждой компост с древесной золой слоем пять-шесть сантиметров и залейте каждую ямку водой. Далее посадите растение тыквы вертикально, засыпьте ямку землей и полейте водой.

Напомним, мы писали о том, что нельзя сажать возле тыкв на огороде, чтобы не испортить урожай.

Ранее мы рассказывали о том, как и на каком расстоянии нужно сажать тыквы на огороде.

Также мы сообщали о том, как посеять тыквы на рассаду и когда это лучше делать.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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