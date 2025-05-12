Когда лучше сажать тыквы на огороде в 2025 году — самые благоприятные дни, советы дачникам

Дачница, которая собирает урожай тыкв на огороде. Фото: Epic Gardening

Все дачники с опытом единогласно скажут, что тыква не нуждается в особом уходе, но ее важно своевременно посадить. Узнайте, когда в этом году лучше высаживать эту культуру на огороде и как это правильно делать, чтобы гарантированно получить хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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То, когда нужно сажать тыкву на огороде, зависит от того, в каких климатических условиях вы живете. Дело в том, что эта культура любит тепло, поэтому ее лучше сажать тогда, когда почва прогреется до 15 градусов тепла и на улице не будет заморозков. Идеальной температурой воздуха для тыквы считается 18-20 градусов тепла.

Собранный урожай тыкв на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно сажать тыкву

Шаг первый — подготовка почвы

Учитывая тот факт, что тыкве нужно много солнца, сажать ее лучше в хорошо освещенном и открытом месте. В то же время, почва должна быть питательной, легкой и воздушной. Подкармливать ее лучше такими удобрениями, как:

Перегной — два ведра

Листовая земля — два ведра

Песок — одно ведро

Древесная зола — одно ведро

Суперфосфат — две столовые ложки

Сульфат калия — две столовые ложки

Хорошо перемешайте почву и сделайте грядки шириной 1,5 или 1,7 метра и высотой 40-60 сантиметров, после чего ополосните грядки теплой водой.

Шаг второй — посадка тыквы

Копайте каждую ямку на пять сантиметров глубже и шире, чем корни рассады в земле, и сажайте тыкву вечером. Сначала разложите на грядке черную пленку и закрепите ее с обеих сторон, а затем мелом обозначьте места для ямок.

Сделайте надрезы в форме крестов на пленке диаметром 30 сантиметров, выкопайте над каждым из них ямки, положите на дно каждой компост с древесной золой слоем пять-шесть сантиметров и залейте каждую ямку водой. Далее посадите растение тыквы вертикально, засыпьте ямку землей и полейте водой.

Напомним, мы писали о том, что нельзя сажать возле тыкв на огороде, чтобы не испортить урожай.

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