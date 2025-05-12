Когда лучше сажать тыквы на огороде в 2025 году — самые благоприятные дни, советы дачникам

Когда стоит сажать тыквы на огороде в 2025 году — хорошие дни
Все дачники с опытом единогласно скажут, что тыква не нуждается в особом уходе, но ее важно своевременно посадить. Узнайте, когда в этом году лучше высаживать эту культуру на огороде и как это правильно делать, чтобы гарантированно получить хороший урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Когда стоит высаживать тыкву на огороде в 2025 году
То, когда нужно сажать тыкву на огороде, зависит от того, в каких климатических условиях вы живете. Дело в том, что эта культура любит тепло, поэтому ее лучше сажать тогда, когда почва прогреется до 15 градусов тепла и на улице не будет заморозков. Идеальной температурой воздуха для тыквы считается 18-20 градусов тепла.
Как правильно сажать тыкву
Шаг первый — подготовка почвы
Учитывая тот факт, что тыкве нужно много солнца, сажать ее лучше в хорошо освещенном и открытом месте. В то же время, почва должна быть питательной, легкой и воздушной. Подкармливать ее лучше такими удобрениями, как:
- Перегной — два ведра
- Листовая земля — два ведра
- Песок — одно ведро
- Древесная зола — одно ведро
- Суперфосфат — две столовые ложки
- Сульфат калия — две столовые ложки
Хорошо перемешайте почву и сделайте грядки шириной 1,5 или 1,7 метра и высотой 40-60 сантиметров, после чего ополосните грядки теплой водой.
Шаг второй — посадка тыквы
Копайте каждую ямку на пять сантиметров глубже и шире, чем корни рассады в земле, и сажайте тыкву вечером. Сначала разложите на грядке черную пленку и закрепите ее с обеих сторон, а затем мелом обозначьте места для ямок.
Сделайте надрезы в форме крестов на пленке диаметром 30 сантиметров, выкопайте над каждым из них ямки, положите на дно каждой компост с древесной золой слоем пять-шесть сантиметров и залейте каждую ямку водой. Далее посадите растение тыквы вертикально, засыпьте ямку землей и полейте водой.
Напомним, мы писали о том, что нельзя сажать возле тыкв на огороде, чтобы не испортить урожай.
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