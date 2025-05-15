Які дині посадити на городі 2025 року — п'ять сортів, солодші за мед

Найкращі сорти дині 2025 року — урожайні та солодкі, як мед
Мрієте про смачні, солодкі як мед дині прямо зі свого городу? Саме зараз ідеальний час, щоб обрати врожайні, ароматні та витривалі сорти. Деякі сучасні гібриди не бояться примх погоди, а ще дають стабільний урожай без надмірного догляду.
Які сорти дині посадити на городі, щоб вже цього літа насолоджуватись медовими плодами просто з грядки, ділимося з вами далі у нашій статті.
Яку диню посадити у 2025 році — вибір кращих сортів для українських городів
У 2025 році серед досвідчених городників особливо популярні кілька перевірених сортів — вони стійкі до хвороб, дають щедрий урожай і радують неперевершеним смаком.
ТОП найсолодших та врожайних сортів дині 2025 року:
- Диня "Рання 113". Надзвичайно ранній сорт, що має плоди середнього розміру, ароматні й дуже солодкі. Добре переносить перепади температур.
- Диня "Карамелька". Справжній фаворит серед городників, адже дійсно має насичений карамельний присмак. А ще цей сорт стійкий до хвороб та швидко дозріває.
- Диня "Флоренція F1". Гібридний сорт з високою врожайністю, який підходить навіть для північних регіонів України. Плоди мають ніжну, медову м'якоть.
- Диня "Малага". Швидко росте, має великі плоди з чудовим смаком та щільною м'якоттю. Добре зберігається після збору.
- Диня "Дакаро F1". Один з найсолодших гібридів 2025 року. Стійкий до спеки та короткочасних похолодань.
- Диня "Леся". Ароматна, цукриста, добре зберігається.
- Диня "Амалік F1". Ранній сорт з високим вмістом цукру.
- Диня "Райдужна". Відома за соковиту м'якоть і яскравий смак.
Який ґрунт найкраще підходить для динь — поради для хорошого врожаю
Для того, щоб отримати максимум від обраного сорту, важливо правильно підготувати ґрунт. Найкраще дині ростуть на:
- суглинистому;
- піщаному;
- супіщаному;
- чорноземі.
Якщо ваш город має інший тип ґрунту, подбайте про такі умови:
- постійна вологість (але без застою води);
- добра пухкість ґрунту;
- підживлення органікою перед посадкою.
Раніше ми розповідали, коли можна садити диню у відкритий ґрунт у 2025 році.
Нагадаємо, ми писали, чому диня на городі може вирости несолодкою та як не допустити ці помилки.
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