Які дині посадити на городі 2025 року — п'ять сортів, солодші за мед

Стиглі солодкі дині на городі. Фото: shutterstock.com

Мрієте про смачні, солодкі як мед дині прямо зі свого городу? Саме зараз ідеальний час, щоб обрати врожайні, ароматні та витривалі сорти. Деякі сучасні гібриди не бояться примх погоди, а ще дають стабільний урожай без надмірного догляду.

Які сорти дині посадити на городі, щоб вже цього літа насолоджуватись медовими плодами просто з грядки, ділимося з вами далі у нашій статті.

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Яку диню посадити у 2025 році — вибір кращих сортів для українських городів

У 2025 році серед досвідчених городників особливо популярні кілька перевірених сортів — вони стійкі до хвороб, дають щедрий урожай і радують неперевершеним смаком.

ТОП найсолодших та врожайних сортів дині 2025 року:

Диня "Рання 113". Надзвичайно ранній сорт, що має плоди середнього розміру, ароматні й дуже солодкі. Добре переносить перепади температур. Диня "Карамелька". Справжній фаворит серед городників, адже дійсно має насичений карамельний присмак. А ще цей сорт стійкий до хвороб та швидко дозріває. Диня "Флоренція F1". Гібридний сорт з високою врожайністю, який підходить навіть для північних регіонів України. Плоди мають ніжну, медову м'якоть. Диня "Малага". Швидко росте, має великі плоди з чудовим смаком та щільною м'якоттю. Добре зберігається після збору. Диня "Дакаро F1". Один з найсолодших гібридів 2025 року. Стійкий до спеки та короткочасних похолодань. Диня "Леся". Ароматна, цукриста, добре зберігається. Диня "Амалік F1". Ранній сорт з високим вмістом цукру. Диня "Райдужна". Відома за соковиту м'якоть і яскравий смак.

Чоловік зрізає диню з городу. Фото: shutterstock.com

Який ґрунт найкраще підходить для динь — поради для хорошого врожаю

Для того, щоб отримати максимум від обраного сорту, важливо правильно підготувати ґрунт. Найкраще дині ростуть на:

суглинистому;

піщаному;

супіщаному;

чорноземі.

Якщо ваш город має інший тип ґрунту, подбайте про такі умови:

постійна вологість (але без застою води);

добра пухкість ґрунту;

підживлення органікою перед посадкою.

Раніше ми розповідали, коли можна садити диню у відкритий ґрунт у 2025 році.

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