Какие дыни посадить на огороде в 2025 году — пять сортов, слаще меда

Лучшие сорта дыни 2025 года — урожайные и сладкие, как мед
Мечтаете о вкусных, сладких как мед дынях прямо со своего огорода? Именно сейчас идеальное время, чтобы выбрать урожайные, ароматные и выносливые сорта. Некоторые современные гибриды не боятся капризов погоды, а еще дают стабильный урожай без чрезмерного ухода.
Какие сорта дыни посадить на огороде, чтобы уже этим летом наслаждаться медовыми плодами прямо с грядки, делимся с вами далее в нашей статье.
Какую дыню посадить в 2025 году — выбор лучших сортов для украинских огородов
В 2025 году среди опытных огородников особенно популярны несколько проверенных сортов — они устойчивы к болезням, дают щедрый урожай и радуют непревзойденным вкусом.
ТОП самых сладких и урожайных сортов дыни 2025 года:
- Дыня "Ранняя 113". Очень ранний сорт, имеющий плоды среднего размера, ароматные и очень сладкие. Хорошо переносит перепады температур.
- Дыня "Карамелька". Настоящий фаворит среди огородников, ведь действительно имеет насыщенный карамельный привкус. А еще этот сорт устойчив к болезням и быстро созревает.
- Дыня "Флоренция F1". Гибридный сорт с высокой урожайностью, который подходит даже для северных регионов Украины. Плоды имеют нежную, медовую мякоть.
- Дыня "Малага". Быстро растет, имеет крупные плоды с превосходным вкусом и плотной мякотью. Хорошо сохраняется после сбора.
- Дыня "Дакаро F1". Один из самых сладких гибридов 2025 года. Устойчив к жаре и кратковременным похолоданиям.
- Дыня "Леся". Ароматная, сахаристая, хорошо хранится.
- Дыня "Амалик F1". Ранний сорт с высоким содержанием сахара.
- Дыня "Радужная". Известна за сочную мякоть и яркий вкус.
Какой грунт лучше всего подходит для дынь — советы для хорошего урожая
Для того чтобы получить максимум от выбранного сорта, важно правильно подготовить почву. Лучше всего дыни растут на:
- суглинистой;
- песчаном;
- супесчаном;
- черноземе.
Если ваш огород имеет другой тип почвы, позаботьтесь о таких условиях:
- постоянная влажность (но без застоя воды);
- хорошая рыхлость почвы;
- подкормка органикой перед посадкой.
Ранее мы рассказывали, когда можно сажать дыню в открытый грунт в 2025 году.
Напомним, мы писали, почему дыня на огороде может вырасти несладкой и как не допустить эти ошибки.
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