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Лучшие сорта дыни 2025 года — урожайные и сладкие, как мед

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Дата публикации 15 мая 2025 03:13
Какие дыни посадить на огороде в 2025 году — пять сортов, слаще меда
Спелые сладкие дыни на огороде. Фото: shutterstock.com

Мечтаете о вкусных, сладких как мед дынях прямо со своего огорода? Именно сейчас идеальное время, чтобы выбрать урожайные, ароматные и выносливые сорта. Некоторые современные гибриды не боятся капризов погоды, а еще дают стабильный урожай без чрезмерного ухода.

Какие сорта дыни посадить на огороде, чтобы уже этим летом наслаждаться медовыми плодами прямо с грядки, делимся с вами далее в нашей статье.

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Какую дыню посадить в 2025 году — выбор лучших сортов для украинских огородов

В 2025 году среди опытных огородников особенно популярны несколько проверенных сортов — они устойчивы к болезням, дают щедрый урожай и радуют непревзойденным вкусом.

ТОП самых сладких и урожайных сортов дыни 2025 года:

  1. Дыня "Ранняя 113". Очень ранний сорт, имеющий плоды среднего размера, ароматные и очень сладкие. Хорошо переносит перепады температур.
  2. Дыня "Карамелька". Настоящий фаворит среди огородников, ведь действительно имеет насыщенный карамельный привкус. А еще этот сорт устойчив к болезням и быстро созревает.
  3. Дыня "Флоренция F1". Гибридный сорт с высокой урожайностью, который подходит даже для северных регионов Украины. Плоды имеют нежную, медовую мякоть.
  4. Дыня "Малага". Быстро растет, имеет крупные плоды с превосходным вкусом и плотной мякотью. Хорошо сохраняется после сбора.
  5. Дыня "Дакаро F1". Один из самых сладких гибридов 2025 года. Устойчив к жаре и кратковременным похолоданиям.
  6. Дыня "Леся". Ароматная, сахаристая, хорошо хранится.
  7. Дыня "Амалик F1". Ранний сорт с высоким содержанием сахара.
  8. Дыня "Радужная". Известна за сочную мякоть и яркий вкус.

 

Какую дыню посадить в 2025 году — выбор лучших сортов для украинских огородов
Мужчина срезает дыню с огорода. Фото: shutterstock.com

Какой грунт лучше всего подходит для дынь — советы для хорошего урожая

Для того чтобы получить максимум от выбранного сорта, важно правильно подготовить почву. Лучше всего дыни растут на:

  • суглинистой;
  • песчаном;
  • супесчаном;
  • черноземе.

Если ваш огород имеет другой тип почвы, позаботьтесь о таких условиях:

  • постоянная влажность (но без застоя воды);
  • хорошая рыхлость почвы;
  • подкормка органикой перед посадкой.

Ранее мы рассказывали, когда можно сажать дыню в открытый грунт в 2025 году.

Напомним, мы писали, почему дыня на огороде может вырасти несладкой и как не допустить эти ошибки.

Также предлагаем вам узнать, когда нужно сажать тыквы на огороде в 2025 году.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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