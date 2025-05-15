Какие дыни посадить на огороде в 2025 году — пять сортов, слаще меда

Спелые сладкие дыни на огороде. Фото: shutterstock.com

Мечтаете о вкусных, сладких как мед дынях прямо со своего огорода? Именно сейчас идеальное время, чтобы выбрать урожайные, ароматные и выносливые сорта. Некоторые современные гибриды не боятся капризов погоды, а еще дают стабильный урожай без чрезмерного ухода.

Какие сорта дыни посадить на огороде, чтобы уже этим летом наслаждаться медовыми плодами прямо с грядки, делимся с вами далее в нашей статье.

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Какую дыню посадить в 2025 году — выбор лучших сортов для украинских огородов

В 2025 году среди опытных огородников особенно популярны несколько проверенных сортов — они устойчивы к болезням, дают щедрый урожай и радуют непревзойденным вкусом.

ТОП самых сладких и урожайных сортов дыни 2025 года:

Дыня "Ранняя 113". Очень ранний сорт, имеющий плоды среднего размера, ароматные и очень сладкие. Хорошо переносит перепады температур. Дыня "Карамелька". Настоящий фаворит среди огородников, ведь действительно имеет насыщенный карамельный привкус. А еще этот сорт устойчив к болезням и быстро созревает. Дыня "Флоренция F1". Гибридный сорт с высокой урожайностью, который подходит даже для северных регионов Украины. Плоды имеют нежную, медовую мякоть. Дыня "Малага". Быстро растет, имеет крупные плоды с превосходным вкусом и плотной мякотью. Хорошо сохраняется после сбора. Дыня "Дакаро F1". Один из самых сладких гибридов 2025 года. Устойчив к жаре и кратковременным похолоданиям. Дыня "Леся". Ароматная, сахаристая, хорошо хранится. Дыня "Амалик F1". Ранний сорт с высоким содержанием сахара. Дыня "Радужная". Известна за сочную мякоть и яркий вкус.

Мужчина срезает дыню с огорода. Фото: shutterstock.com

Какой грунт лучше всего подходит для дынь — советы для хорошего урожая

Для того чтобы получить максимум от выбранного сорта, важно правильно подготовить почву. Лучше всего дыни растут на:

суглинистой;

песчаном;

супесчаном;

черноземе.

Если ваш огород имеет другой тип почвы, позаботьтесь о таких условиях:

постоянная влажность (но без застоя воды);

хорошая рыхлость почвы;

подкормка органикой перед посадкой.

Ранее мы рассказывали, когда можно сажать дыню в открытый грунт в 2025 году.

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