Коли садити розсаду перцю у травні 2025 року — найкращий період для щедрого врожаю

Посадка розсади перцю для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Травень — вирішальний місяць для городників. Саме цей період найсприятливіший для висадки розсади багатьох городніх культур, зокрема перцю. При посадці надзвичайно важливо враховувати температуру ґрунту, стан рослин та кліматичні особливості вашого регіону.

Новини.LIVE розповідає, коли найкраще висаджувати розсаду перцю у відкритий ґрунт у травні 2025 року та на що звернути увагу обов'язково.

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Найсприятливіший період для висадки розсади перцю — саме травень, адже у цей період температура стабілізується, дні стають довшими, а ризик поворотних заморозків знижується до мінімуму.

Проте не слід поспішати — перець дуже чутливий до холоду, тож вибір правильної дати висадки відіграє ключову роль.

Основні температурні умови для висадки перцю у травні:

Температура ґрунту — не нижче 12-14°C на глибині 10 см. Денна температура повітря — стабільно 20-25°C. Нічна температура повітря — не нижче 10-12°C.

Щоб не помилитися з вибором дня, слідкуйте за прогнозом погоди і враховуйте наступне:

після дощів не висаджуйте перець — ґрунт має бути вологим, але не мокрим;

якщо травень похмурий, перець може постраждати від нестачі світла — тоді краще зачекати або обрати теплицю;

при різких похолоданнях не ризикуйте — краще зачекати кілька днів, ніж втратити всю розсаду.

Посадка розсади перцю у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Коли розсада перцю готова до пересадки у відкритий ґрунт

Правильна підготовка розсади — запорука швидкого укорінення та майбутнього врожаю.

Вік розсади:

солодкий перець — 60-70 днів;

гострий перець — 50-60 днів.

Розмір рослини:

висота — 20-25 см;

кількість листків — 8-12 шт.;

стан стебла — міцне, без ознак витягування;

коренева система — добре розвинена, але не заплутана.

Якщо на розсаді вже з'явилися бутони — це добре, але перші квіти краще видалити, щоб не заважали укоріненню.

Як підготувати розсаду перцю до висадки — на що звернути увагу

Щоб розсада не зазнала стресу від нових умов, важливо провести загартовування та правильну підготовку.

Покрокова підготовка:

1. Загартування (7-10 днів)

Виносьте рослини на свіже повітря щодня, поступово збільшуючи час перебування з 1-2 до 8-10 годин. Уникайте прямих сонячних променів у перші дні.

2. Полив

За 2-3 дні до висадки скоротіть полив — кореням легше буде адаптуються.

3. Підживлення

За 3-5 днів підживіть розсаду фосфорно-калійним добривом (10 г суперфосфату на 1 л води).

4. Захист від хвороб

Обробіть розсаду фунгіцидом ("Фітоспорин" або 1% бордоська рідина).

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