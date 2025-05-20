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Какие дни лучшие для высадки перца в мае — не упустите момент

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Дата публикации 20 мая 2025 07:32
Когда сажать рассаду перца в мае 2025 года — лучший период для щедрого урожая
Посадка рассады перца для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Май — решающий месяц для огородников. Именно этот период самый благоприятный для высадки рассады многих огородных культур, в частности перца. При посадке чрезвычайно важно учитывать температуру почвы, состояние растений и климатические особенности вашего региона.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше всего высаживать рассаду перца в открытый грунт в мае 2025 года и на что обратить внимание обязательно.

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Когда сеять перец в мае 2025 года — оптимальные сроки

Самый благоприятный период для высадки рассады перца — именно май, ведь в этот период температура стабилизируется, дни становятся длиннее, а риск заморозков снижается до минимума.

Однако не следует спешить — перец очень чувствителен к холоду, поэтому выбор правильной даты высадки играет ключевую роль.

Основные температурные условия для высадки перца в мае:

  1. Температура почвы — не ниже 12-14°C на глубине 10 см.
  2. Дневная температура воздуха — стабильно 20-25°C.
  3. Ночная температура воздуха — не ниже 10-12°C.

Чтобы не ошибиться с выбором дня, следите за прогнозом погоды и учитывайте следующее:

  • после дождей не высаживайте перец — почва должна быть влажной, но не мокрой;
  • если май пасмурный, перец может пострадать от недостатка света — тогда лучше подождать или выбрать теплицу;
  • при резких похолоданиях не рискуйте — лучше подождать несколько дней, чем потерять всю рассаду.

 

Когда сеять перец в мае 2025 года — оптимальные сроки
Посадка рассады перца в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Когда рассада перца готова к пересадке в открытый грунт

Правильная подготовка рассады — залог быстрого укоренения и будущего урожая.

Возраст рассады:

  • сладкий перец — 60-70 дней;
  • острый перец — 50-60 дней.

Размер растения:

  • высота — 20-25 см;
  • количество листьев — 8-12 шт;
  • состояние стебля — крепкий, без признаков вытягивания;
  • корневая система — хорошо развитая, но не запутанная.

Если на рассаде уже появились бутоны — это хорошо, но первые цветы лучше удалить, чтобы не мешали укоренению.

Как подготовить рассаду перца к высадке — на что обратить внимание

Чтобы рассада не испытала стресса от новых условий, важно провести закаливание и правильную подготовку.

Пошаговая подготовка:

1. Закаливание (7-10 дней)

Нужно выносить растения на свежий воздух ежедневно, постепенно увеличивая время пребывания с 1-2 до 8-10 часов. Избегайте прямых солнечных лучей в первые дни.

2. Полив

За 2-3 дня до высадки сократите полив — корням легче будет адаптируются.

3. Подкормка

За 3-5 дней подкормите рассаду фосфорно-калийным удобрением (10 г суперфосфата на 1 л воды).

4. Защита от болезней

Обработайте рассаду фунгицидом ("Фитоспорин" или 1% бордоская жидкость).

 

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Напомним, мы писали, когда лучшее время для посева фасоли.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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