Когда сажать рассаду перца в мае 2025 года — лучший период для щедрого урожая

Какие дни лучшие для высадки перца в мае — не упустите момент
Май — решающий месяц для огородников. Именно этот период самый благоприятный для высадки рассады многих огородных культур, в частности перца. При посадке чрезвычайно важно учитывать температуру почвы, состояние растений и климатические особенности вашего региона.
Новини.LIVE рассказывает, когда лучше всего высаживать рассаду перца в открытый грунт в мае 2025 года и на что обратить внимание обязательно.
Когда сеять перец в мае 2025 года — оптимальные сроки
Самый благоприятный период для высадки рассады перца — именно май, ведь в этот период температура стабилизируется, дни становятся длиннее, а риск заморозков снижается до минимума.
Однако не следует спешить — перец очень чувствителен к холоду, поэтому выбор правильной даты высадки играет ключевую роль.
Основные температурные условия для высадки перца в мае:
- Температура почвы — не ниже 12-14°C на глубине 10 см.
- Дневная температура воздуха — стабильно 20-25°C.
- Ночная температура воздуха — не ниже 10-12°C.
Чтобы не ошибиться с выбором дня, следите за прогнозом погоды и учитывайте следующее:
- после дождей не высаживайте перец — почва должна быть влажной, но не мокрой;
- если май пасмурный, перец может пострадать от недостатка света — тогда лучше подождать или выбрать теплицу;
- при резких похолоданиях не рискуйте — лучше подождать несколько дней, чем потерять всю рассаду.
Когда рассада перца готова к пересадке в открытый грунт
Правильная подготовка рассады — залог быстрого укоренения и будущего урожая.
Возраст рассады:
- сладкий перец — 60-70 дней;
- острый перец — 50-60 дней.
Размер растения:
- высота — 20-25 см;
- количество листьев — 8-12 шт;
- состояние стебля — крепкий, без признаков вытягивания;
- корневая система — хорошо развитая, но не запутанная.
Если на рассаде уже появились бутоны — это хорошо, но первые цветы лучше удалить, чтобы не мешали укоренению.
Как подготовить рассаду перца к высадке — на что обратить внимание
Чтобы рассада не испытала стресса от новых условий, важно провести закаливание и правильную подготовку.
Пошаговая подготовка:
1. Закаливание (7-10 дней)
Нужно выносить растения на свежий воздух ежедневно, постепенно увеличивая время пребывания с 1-2 до 8-10 часов. Избегайте прямых солнечных лучей в первые дни.
2. Полив
За 2-3 дня до высадки сократите полив — корням легче будет адаптируются.
3. Подкормка
За 3-5 дней подкормите рассаду фосфорно-калийным удобрением (10 г суперфосфата на 1 л воды).
4. Защита от болезней
Обработайте рассаду фунгицидом ("Фитоспорин" или 1% бордоская жидкость).
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