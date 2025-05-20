Когда сажать рассаду перца в мае 2025 года — лучший период для щедрого урожая

Посадка рассады перца для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Май — решающий месяц для огородников. Именно этот период самый благоприятный для высадки рассады многих огородных культур, в частности перца. При посадке чрезвычайно важно учитывать температуру почвы, состояние растений и климатические особенности вашего региона.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше всего высаживать рассаду перца в открытый грунт в мае 2025 года и на что обратить внимание обязательно.

Реклама

Читайте также:

Когда сеять перец в мае 2025 года — оптимальные сроки

Самый благоприятный период для высадки рассады перца — именно май, ведь в этот период температура стабилизируется, дни становятся длиннее, а риск заморозков снижается до минимума.

Однако не следует спешить — перец очень чувствителен к холоду, поэтому выбор правильной даты высадки играет ключевую роль.

Основные температурные условия для высадки перца в мае:

Температура почвы — не ниже 12-14°C на глубине 10 см. Дневная температура воздуха — стабильно 20-25°C. Ночная температура воздуха — не ниже 10-12°C.

Чтобы не ошибиться с выбором дня, следите за прогнозом погоды и учитывайте следующее:

после дождей не высаживайте перец — почва должна быть влажной, но не мокрой;

если май пасмурный, перец может пострадать от недостатка света — тогда лучше подождать или выбрать теплицу;

при резких похолоданиях не рискуйте — лучше подождать несколько дней, чем потерять всю рассаду.

Посадка рассады перца в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Когда рассада перца готова к пересадке в открытый грунт

Правильная подготовка рассады — залог быстрого укоренения и будущего урожая.

Возраст рассады:

сладкий перец — 60-70 дней;

острый перец — 50-60 дней.

Размер растения:

высота — 20-25 см;

количество листьев — 8-12 шт;

состояние стебля — крепкий, без признаков вытягивания;

корневая система — хорошо развитая, но не запутанная.

Если на рассаде уже появились бутоны — это хорошо, но первые цветы лучше удалить, чтобы не мешали укоренению.

Как подготовить рассаду перца к высадке — на что обратить внимание

Чтобы рассада не испытала стресса от новых условий, важно провести закаливание и правильную подготовку.

Пошаговая подготовка:

1. Закаливание (7-10 дней)

Нужно выносить растения на свежий воздух ежедневно, постепенно увеличивая время пребывания с 1-2 до 8-10 часов. Избегайте прямых солнечных лучей в первые дни.

2. Полив

За 2-3 дня до высадки сократите полив — корням легче будет адаптируются.

3. Подкормка

За 3-5 дней подкормите рассаду фосфорно-калийным удобрением (10 г суперфосфата на 1 л воды).

4. Защита от болезней

Обработайте рассаду фунгицидом ("Фитоспорин" или 1% бордоская жидкость).

Ранее мы рассказывали, когда сеять тыкву в открытый грунт в 2025 году, как правильно выбрать место для посадки.

Напомним, мы писали, когда лучшее время для посева фасоли.

Также мы делились, когда можно сеять свеклу на огороде в 2025 году.