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Семь важнейших дел, которые нужно сделать на огороде в июне

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Дата публикации 22 мая 2025 12:22
Что важно сделать в саду и на огороде в июне — семь главных дел
Девушка ухаживает за растениями на огороде. Фото: freepik.com

Июнь — горячая пора для садоводов и огородников. Именно в первый месяц лета закладывается основа для щедрого урожая и здоровья растений на весь сезон. Погода способствует активному росту культур, но одновременно приносит новые вызовы — сорняки, вредители, болезни. Если вовремя не выполнить важные работы, можно потерять часть урожая или испортить декоративность растений.

Новини.LIVE подготовил перечень из семи важных дел, которые обязательно нужно сделать в июне на огороде, в саду, на клумбах и в винограднике.

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Что обязательно делать на участке в июне — перечень важных дел

1. Посев и высадка овощей

Июнь идеально подходит для второй волны посева и пересадки теплолюбивых культур. В этот период следует:

  • сеять прямо в открытый грунт: свеклу, морковь, зелень, дыни, арбузы;
  • высаживать рассаду: помидоры, перец, огурцы, баклажаны, кабачки, капусту;
  • досаживать картофель — для позднего сбора.

 

Позаботьтесь о саде и огороде — что в июне следует сделать обязательно
Женщина работает на огороде. Фото: westend61.de

2. Уход за овощами — полив, окучивание, защита

В июне растения требуют особого внимания. Эти меры способствуют активному росту и повышают урожайность:

  • регулярный полив в утренние или вечерние часы;
  • окучивание картофеля и других овощей, чтобы укрепить корневую систему;
  • пасынкование томатов для формирования крепкого куста;
  • прополка сорняков, которые отбирают питательные вещества;
  • обработка от болезней и вредителей (например, против фитофтороза или тли).

 

Что делать в саду и на огороде в июне — полив, окучивание, защита
Женщина ухаживает за растениями на огороде. Фото: freepik.com

3. Сбор раннего урожая

Июнь — время первых щедрых даров с огорода. Следует вовремя собирать:

  • редис;
  • салат;
  • ревень;
  • зелень;
  • клубнику и землянику.

Ранний сбор позволяет освободить место под новые посадки и насладиться полезной пищей со своего огорода.

4. Уход за плодовыми деревьями и кустарниками

Сад в июне нуждается в усиленном уходе. Это предотвращает болезни и стимулирует активное плодоношение:

  • опрыскивание деревьев и кустов от яблоневой плодожорки, парши, мучнистой росы, монилиоза, муравьев и слизней;
  • прищипывание и обрезка для формирования кроны;
  • удобрение органикой или комплексными минеральными смесями.

5. Уход за цветами и клумбами

Июньские клумбы — украшение участка, но им нужен уход. Это продлит декоративность клумб до самой осени:

  1. Высаживайте цветы: бархатцы, астры, настурции, пионы, колокольчики (лучше — во время растущей Луны: 1-10 и 26-30 июня).
  2. Обрезайте отцветшие бутоны у роз, пионов, ирисов и гортензий.
  3. Подкармливайте цветочные растения жидкими удобрениями для стимуляции цветения.

 

Что делать в саду в июне — уход за цветами и клумбами
Посадка цветов в саду. Фото: shutterstock.com

6. Работы в винограднике

Виноград в июне активно развивается, и без внимания здесь не обойтись:

  1. Поливайте и подкармливайте лозу, особенно молодые кусты.
  2. Обрабатывайте от болезней и вредителей (милдью, оидиум, листогрызущие гусеницы).
  3. Подвязывайте побеги для правильного направления роста.
  4. Обрезайте слабые побеги, чтобы сосредоточить силы растения на формировании грозди.

7. Создайте условия для устойчивого роста растений

Чтобы сад и огород приносили максимум пользы:

  1. Тщательно соблюдайте график работ: планируйте дни для полива, обработки, обрезки.
  2. Следите за прогнозом погоды, чтобы защитить растения от жары или дождей.
  3. Комбинируйте органические и минеральные подкормки, учитывая потребности культур.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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