Что важно сделать в саду и на огороде в июне — семь главных дел

Девушка ухаживает за растениями на огороде. Фото: freepik.com

Июнь — горячая пора для садоводов и огородников. Именно в первый месяц лета закладывается основа для щедрого урожая и здоровья растений на весь сезон. Погода способствует активному росту культур, но одновременно приносит новые вызовы — сорняки, вредители, болезни. Если вовремя не выполнить важные работы, можно потерять часть урожая или испортить декоративность растений.

Новини.LIVE подготовил перечень из семи важных дел, которые обязательно нужно сделать в июне на огороде, в саду, на клумбах и в винограднике.

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1. Посев и высадка овощей

Июнь идеально подходит для второй волны посева и пересадки теплолюбивых культур. В этот период следует:

сеять прямо в открытый грунт: свеклу, морковь, зелень, дыни, арбузы;

высаживать рассаду: помидоры, перец, огурцы, баклажаны, кабачки, капусту;

досаживать картофель — для позднего сбора.

Женщина работает на огороде. Фото: westend61.de

2. Уход за овощами — полив, окучивание, защита

В июне растения требуют особого внимания. Эти меры способствуют активному росту и повышают урожайность:

регулярный полив в утренние или вечерние часы;

окучивание картофеля и других овощей, чтобы укрепить корневую систему;

пасынкование томатов для формирования крепкого куста;

прополка сорняков, которые отбирают питательные вещества;

обработка от болезней и вредителей (например, против фитофтороза или тли).

Женщина ухаживает за растениями на огороде. Фото: freepik.com

3. Сбор раннего урожая

Июнь — время первых щедрых даров с огорода. Следует вовремя собирать:

редис;

салат;

ревень;

зелень;

клубнику и землянику.

Ранний сбор позволяет освободить место под новые посадки и насладиться полезной пищей со своего огорода.

4. Уход за плодовыми деревьями и кустарниками

Сад в июне нуждается в усиленном уходе. Это предотвращает болезни и стимулирует активное плодоношение:

опрыскивание деревьев и кустов от яблоневой плодожорки, парши, мучнистой росы, монилиоза, муравьев и слизней;

прищипывание и обрезка для формирования кроны;

удобрение органикой или комплексными минеральными смесями.

5. Уход за цветами и клумбами

Июньские клумбы — украшение участка, но им нужен уход. Это продлит декоративность клумб до самой осени:

Высаживайте цветы: бархатцы, астры, настурции, пионы, колокольчики (лучше — во время растущей Луны: 1-10 и 26-30 июня). Обрезайте отцветшие бутоны у роз, пионов, ирисов и гортензий. Подкармливайте цветочные растения жидкими удобрениями для стимуляции цветения.

Посадка цветов в саду. Фото: shutterstock.com

6. Работы в винограднике

Виноград в июне активно развивается, и без внимания здесь не обойтись:

Поливайте и подкармливайте лозу, особенно молодые кусты. Обрабатывайте от болезней и вредителей (милдью, оидиум, листогрызущие гусеницы). Подвязывайте побеги для правильного направления роста. Обрезайте слабые побеги, чтобы сосредоточить силы растения на формировании грозди.

7. Создайте условия для устойчивого роста растений

Чтобы сад и огород приносили максимум пользы:

Тщательно соблюдайте график работ: планируйте дни для полива, обработки, обрезки. Следите за прогнозом погоды, чтобы защитить растения от жары или дождей. Комбинируйте органические и минеральные подкормки, учитывая потребности культур.

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