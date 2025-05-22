Что важно сделать в саду и на огороде в июне — семь главных дел

Семь важнейших дел, которые нужно сделать на огороде в июне
Июнь — горячая пора для садоводов и огородников. Именно в первый месяц лета закладывается основа для щедрого урожая и здоровья растений на весь сезон. Погода способствует активному росту культур, но одновременно приносит новые вызовы — сорняки, вредители, болезни. Если вовремя не выполнить важные работы, можно потерять часть урожая или испортить декоративность растений.
Новини.LIVE подготовил перечень из семи важных дел, которые обязательно нужно сделать в июне на огороде, в саду, на клумбах и в винограднике.
Что обязательно делать на участке в июне — перечень важных дел
1. Посев и высадка овощей
Июнь идеально подходит для второй волны посева и пересадки теплолюбивых культур. В этот период следует:
- сеять прямо в открытый грунт: свеклу, морковь, зелень, дыни, арбузы;
- высаживать рассаду: помидоры, перец, огурцы, баклажаны, кабачки, капусту;
- досаживать картофель — для позднего сбора.
2. Уход за овощами — полив, окучивание, защита
В июне растения требуют особого внимания. Эти меры способствуют активному росту и повышают урожайность:
- регулярный полив в утренние или вечерние часы;
- окучивание картофеля и других овощей, чтобы укрепить корневую систему;
- пасынкование томатов для формирования крепкого куста;
- прополка сорняков, которые отбирают питательные вещества;
- обработка от болезней и вредителей (например, против фитофтороза или тли).
3. Сбор раннего урожая
Июнь — время первых щедрых даров с огорода. Следует вовремя собирать:
- редис;
- салат;
- ревень;
- зелень;
- клубнику и землянику.
Ранний сбор позволяет освободить место под новые посадки и насладиться полезной пищей со своего огорода.
4. Уход за плодовыми деревьями и кустарниками
Сад в июне нуждается в усиленном уходе. Это предотвращает болезни и стимулирует активное плодоношение:
- опрыскивание деревьев и кустов от яблоневой плодожорки, парши, мучнистой росы, монилиоза, муравьев и слизней;
- прищипывание и обрезка для формирования кроны;
- удобрение органикой или комплексными минеральными смесями.
5. Уход за цветами и клумбами
Июньские клумбы — украшение участка, но им нужен уход. Это продлит декоративность клумб до самой осени:
- Высаживайте цветы: бархатцы, астры, настурции, пионы, колокольчики (лучше — во время растущей Луны: 1-10 и 26-30 июня).
- Обрезайте отцветшие бутоны у роз, пионов, ирисов и гортензий.
- Подкармливайте цветочные растения жидкими удобрениями для стимуляции цветения.
6. Работы в винограднике
Виноград в июне активно развивается, и без внимания здесь не обойтись:
- Поливайте и подкармливайте лозу, особенно молодые кусты.
- Обрабатывайте от болезней и вредителей (милдью, оидиум, листогрызущие гусеницы).
- Подвязывайте побеги для правильного направления роста.
- Обрезайте слабые побеги, чтобы сосредоточить силы растения на формировании грозди.
7. Создайте условия для устойчивого роста растений
Чтобы сад и огород приносили максимум пользы:
- Тщательно соблюдайте график работ: планируйте дни для полива, обработки, обрезки.
- Следите за прогнозом погоды, чтобы защитить растения от жары или дождей.
- Комбинируйте органические и минеральные подкормки, учитывая потребности культур.
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