Як можна позбутися бур'янів, не перекопуючи город — поради дачникам

Людина, яка вириває бур'яни на городі. Фото: Decorexpro

Всі дачники, які намагаються мати найкращу ділянку, знають, що бур’яни — це справжня проблема, яка вирішується, здебільшого, перекопуванням городу. Однак, експерти розповіли, як можна позбутися цих надокучливих рослин на ділянці без застосування лопати.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Мульчування городу

Це один з найлегших методів швидко та ефективно позбутися бур’янів на своїй городній ділянці. Деревна тріска, солома чи інші матеріали не дають сонячним променям потрапляти на поверхню землі, тим самим, стримуючи ріст бур’янів. Для гарного результату варто класти ці матеріали шаром завтовшки п’ять-десять сантиметрів.

Процедура видалення бур'янів на городі. Фото: Pixabay

Посів покривних рослин

Також ефективним способом боротьби з бур’янами на городі вважається посів вівса чи гороху, які покривають землю, пригнічуючи рослини і збагачуючи ґрунт. Навесні покривні культури треба накрити картоном і мульчею, щоб створити гарні умови для майбутнього врожаю, а восени можна знову посіяти рослини.

Картонна бар’єрна система

Також деякі дачники використовують картон, який не дає світлу потрапляти на ґрунт і не дозволяє насінню бур’янів проростати. Його потрібно розкласти по землі, зволожити і зверху вкрити компостом чи мульчею.

Виривання бур'яну на городі. Фото: Pinterest

Заливання окропу

Цей спосіб зазвичай використовують у тому випадку, якщо бур’яни виросли в тріщинах доріжок або між плиткою. Щоб їх позбутися, налийте окріп на корінь рослини, але будьте обережними, щоб не зіпсувати інші культури навколо.

Використання ландшафтної тканини

Цей матеріал пропускає воду з повітрям, але не дає проходити світлу. Виріжіть отвори в тканині, а навколо залиште захист від бур’янів.

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