Как можно избавиться от сорняков, не перекапывая огород — советы дачникам

Человек, который вырывает сорняки на огороде. Фото: Decorexpro

Все дачники, которые стараются иметь самый лучший участок, знают, что сорняки — это настоящая проблема, которая решается, в основном, перекапыванием огорода. Однако, эксперты рассказали, как можно избавиться от этих надоедливых растений на участке без применения лопаты.

Об этом рассказывает Martha Stewart.

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Мульчирование огорода

Это один из самых легких методов быстро и эффективно избавиться от сорняков на своем огородном участке. Древесная щепа, солома или другие материалы не дают солнечным лучам попадать на поверхность земли, тем самым, сдерживая рост сорняков. Для хорошего результата стоит класть эти материалы слоем толщиной пять-десять сантиметров.

Процедура удаления сорняков на огороде. Фото: Pixabay

Посев покровных растений

Также эффективным способом борьбы с сорняками на огороде считается посев овса или гороха, которые покрывают землю, подавляя растения и обогащая почву. Весной покровные культуры надо накрыть картоном и мульчей, чтобы создать хорошие условия для будущего урожая, а осенью можно снова посеять растения.

Картонная барьерная система

Также некоторые дачники используют картон, который не дает свету попадать на почву и не позволяет семенам сорняков прорастать. Его нужно разложить по земле, увлажнить и сверху укрыть компостом или мульчей.

Вырывание сорняка на огороде. Фото: Pinterest

Заливание кипятка

Этот способ обычно используют в том случае, если сорняки выросли в трещинах дорожек или между плиткой. Чтобы от них избавиться, налейте кипяток на корень растения, но будьте осторожны, чтобы не испортить другие культуры вокруг.

Использование ландшафтной ткани

Этот материал пропускает воду с воздухом, но не дает проходить свету. Вырежьте отверстия в ткани, а вокруг оставьте защиту от сорняков.

Напомним, мы писали о том, как эффективно избавиться от огородного портулака на участке.

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