Де не можна садити помідори на городі — головна помилка городників

Городник садить помідори у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

Без цієї культури неможливо уявити звичайний город українця. Більшість обожнюють вирощувати помідори на своїх присадибних ділянках, адже це безліч вітамінних страв та смачної консервації. Але іноді навіть досвідчені садівники припускаються критичної помилки, яка зводить нанівець усі старання. Неправильне місце для посадки томатів може призвести до хвороб, слабкого росту та мізерного врожаю.

Де категорично не можна садити помідори, щоб не зіпсувати врожай, розповіли експерти на порталі Martha Stewart.

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1. Низини та застій вологи — головна загроза

Помідори категорично не можна садити в занижених місцях, де накопичується дощова або тала вода. Надлишок вологи призводить до загнивання коріння, розвитку грибкових захворювань (фітофтороз, чорна ніжка) і навіть повної загибелі рослин.

Тому завжди обирайте підвищені, добре дреновані ділянки або формуйте високі грядки з дренажем.

Жінка садить помідори у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

2. Тінь і недостатнє освітлення — ворог врожайності

Томати потребують багато світла — щонайменше 6-8 годин прямого сонця щодня. Якщо висадити розсаду в тіні або біля високих рослин, парканів, будівель, вона витягнеться, ослабне, а плоди будуть дрібними або зовсім не зав'яжуться.

Найкраще розміщати кущі з південної чи південно-східної сторони, уникаючи затінених ділянок.

3. Повторна посадка на одному місці — фатальна помилка

Ніколи не висаджуйте помідори два роки поспіль на одному місці. Ґрунт виснажується, у ньому накопичуються збудники хвороб та личинки шкідників, що значно підвищує ризик зараження.

Обов'язково дотримуйтеся сівозміни. Після томатів краще садити:

бобові;

моркву;

капусту.

А помідори повертайте на ту саму ділянку не раніше, ніж через 3-4 роки.

Кущ томатів на городі. Фото: istockphoto.com

4. Густі посадки та погана вентиляція

Ще одна поширена помилка — надто щільне висаджування розсади. Це блокує циркуляцію повітря, створює сприятливе середовище для патогенів і призводить до конкуренції за поживні речовини.

Дотримуйтесь схеми посадки — не менше 40-50 см між рослинами в ряду і 60-70 см між рядами.

5. Неправильні "сусіди" для помідорів

Томати погано уживаються з деякими культурами. Наприклад, картопля та перець можуть переносити спільні хвороби, а фенхель пригнічує ріст томатів.

Хороші сусіди для помідорів — часник, цибуля, морква, базилік, календула. Вони відлякують шкідників і покращують мікроклімат.

6. Тісні грядки або маленькі ємності — обмеження розвитку

У вузьких грядках або занадто малих контейнерах коренева система томатів не має достатнього простору для розвитку. Це пригнічує ріст і зменшує кількість плодів.

Для вирощування у відкритому ґрунті обирайте просторі ділянки, а для вирощування в контейнерах — горщики об'ємом щонайменше 10-15 літрів.

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