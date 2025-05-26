Чим треба підживити помідори для великого врожаю — поради дачникам

Людина, яка підживлює кущі помідорів на городі. Фото: Pinterest

Такі популярні овочі, як помідори, після посадки потребують правильного догляду, а саме — поливу і підгодівлі. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами необхідно підживити томати на городі, щоб вони дали великий і смачний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Rost концентрат 15.7.7

Дачники з досвідом кажуть, що помідори варто підживлювати таким препаратом, як "Rost концентрат 15.7.7", до складу якого входять такі поживні елементи, як:

Азот — 15%

Фосфор — 7%

Калій — 7%

Для приготування розчину вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Препарат "Rost концентрат 15.7.7" — 25 міліграмів

Вода — десять літрів

Вирощування помідорів на городі. Фото: Pinterest

Регулятор росту Ferti Root

Для приготування розчину вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Регулятор росту Ferti Root — від десяти до 15 міліграмів

Вода — десять літрів

Приготовленим розчином полийте томати у кількості одного літра на кожен кущ овочів.

Гумат калію

Щоб приготувати розчин з цього добрива, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Гумат калію — одна столова ложка

Вода — десять літрів

Приготовленим розчином обробляйте помідори кожні два тижні до моменту збору врожаю, а щоб земля краще поглинала цю суміш, удобрюйте кущі по вологому ґрунту після поливу чи дощу.

Процес підживлення помідорів на городі. Фото: Pinterest

Нітроамофоска

Це добриво вважається доволі популярним для підживлення різних рослин, зокрема, томатів. Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:

Нітроамофоска — одна столова ложка

Вода — одне відро

Цієї кількості приготовленої суміші вистачить вам на десять чи навіть 15 кущів помідорів на вашій городній ділянці.

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