Як правильно підв'язувати помідори на городі — поради дачникам

Людина, яка підв'язує помідори на городі. Фото: Pinterest

Багато дачників підв’язують помідори на городі, щоб отримати великий і смачний врожай, але щоб не припуститися помилки, варто знати, як саме це робити. Дізнайтеся, як потрібно підв’язати кущі томатів, щоб виростити найсмачніші овочі на своєму городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Від того, як саме ви підв’яжете свої помідори на городі, залежить те, наскільки якісним і великим буде ваш майбутній врожай на городі. Щоб отримати смачні томати на ділянці, дізнайтеся, як саме потрібно підв’язувати кущі цього овоча.

Врожай помідорів на стеблі куща. Фото: Pexels

Як підв’язувати кущі помідорів

Щоб підв’язати помідори, візьміть дві опори, які підтримуватимуть чотири ряди по десять метрів. Досвідчені дачники наголошують, що на одну таку опору потрібно підв’язувати два ряди, причому, робити це необхідно з обох боків.

Також пам’ятайте, що кущі цього овоча обов’язково повинні бути на відстані, щонайменше, 30 сантиметрів. Водночас, між рядами помідорів треба відступати 50 сантиметрів, а між стежками трохи більше — 70 сантиметрів.

Підв'язані кущі помідорів на городі. Фото: Pinterest

Ні в якому разі не підв’язуйте помідори занадто туго, адже так ви можете порушити циркуляцію соків, в результаті чого помідори стануть слабкими. Також категорично не можна брати дуже жорсткі матеріали для підв’язування, наприклад, синтетичні тканини або дріт.

Справа в тому, що ці матеріали можуть врізатися в стебло і нашкодити йому. Тому краще користуватися м’якими стрічками з тканин чи спеціальними садовими кріпленнями. Так ви уникнете псування плодів і збережете свій врожай помідорів на городі.

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