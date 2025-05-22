Как правильно подвязывать помидоры на огороде — советы дачникам

Человек, который подвязывает помидоры на огороде. Фото: Pinterest

Многие дачники подвязывают помидоры на огороде, чтобы получить большой и вкусный урожай, но чтобы не допустить ошибку, стоит знать, как именно это делать. Узнайте, как нужно подвязать кусты томатов, чтобы вырастить самые вкусные овощи на своем огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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От того, как именно вы подвяжете свои помидоры на огороде, зависит то, насколько качественным и большим будет ваш будущий урожай на огороде. Чтобы получить вкусные томаты на участке, узнайте, как именно нужно подвязывать кусты этого овоща.

Урожай помидоров на стебле куста. Фото: Pexels

Как подвязывать кусты помидоров

Чтобы подвязать помидоры, возьмите две опоры, которые будут поддерживать четыре ряда по десять метров. Опытные дачники отмечают, что на одну такую опору нужно подвязывать два ряда, причем, делать это необходимо с обеих сторон.

Также помните, что кусты этого овоща обязательно должны быть на расстоянии, как минимум, 30 сантиметров. В то же время, между рядами помидоров надо отступать 50 сантиметров, а между стежками чуть больше — 70 сантиметров.

Подвязанные кусты помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Ни в коем случае не подвязывайте помидоры слишком туго, ведь так вы можете нарушить циркуляцию соков, в результате чего помидоры станут слабыми. Также категорически нельзя брать очень жесткие материалы для подвязывания, например, синтетические ткани или проволоку.

Дело в том, что эти материалы могут врезаться в стебель и навредить ему. Поэтому лучше пользоваться мягкими лентами из тканей или специальными садовыми креплениями. Так вы избежите порчи плодов и сохраните свой урожай помидоров на огороде.

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