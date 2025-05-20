Чому не можна сіяти помідори на розсаду зранку — коли це краще робити, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай помідорів на городі. Фото: Freepik

Багато дачників сіять помідори на розсаду тоді, коли їм заманеться, але робити це можна лише в певні часи доби, проте, точно не зранку. Дізнайтеся, чому категорично не рекомендується садити томати на розсаду в цей час доби і в яких умовах варто її вирощувати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Деякі дачники люблять посіяти помідори на розсаду саме зранку, щоб потім спокійно займатися своїми справами. Однак, досвідчені городники не рекомендують цього робити, і цьому є кілька причин. Дізнайтеся, чому категорично не варто сіяти томати на розсаду зранку і чому це краще робити саме ввечері.

Врожай помідорів на кущі. Фото: Pixabay

Чому помідори на розсаду краще сіяти ввечері

Досвідчені дачники рекомендують садити розсаду помідорів ввечері, коли не так спекотно, а ґрунт вже не такий холодний, як зранку. Також у вечірні години доби рівень вологості повітря трохи вищий, а це, в свою чергу, теж гарно впливає на розсаду помідорів.

Також для розсади важливе освітлення, але палючі сонячні промені можуть залишити опіки на листях і пересушити ґрунт. Тому це ще одна причина не садити розсаду помідорів в ранкові години дня. А ще впродовж ночі в рослин помідорів є багато часу на відновлення і адаптацію до нових умов вирощування.

Вирощування помідорів на розсаду. Фото: Freepik

На півдні, де регіони мають більш спекотний клімат, дачники радять садити розсаду пізно ввечері, коли на небі вже немає сонця. Однак, якщо говорити про північні регіони, то там краще це робити зранку. Тому при посадці розсади варто орієнтуватися на регіон, кліматичні умови і температуру повітря.

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