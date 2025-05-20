Почему нельзя сеять помидоры на рассаду утром — когда это лучше делать, советы дачникам

Человек, который собирает урожай помидоров на огороде. Фото: Freepik

Многие дачники сеют помидоры на рассаду тогда, когда им вздумается, но делать это можно лишь в определенные времена суток, однако, точно не с утра. Узнайте, почему категорически не рекомендуется сажать томаты на рассаду в это время суток и в каких условиях стоит ее выращивать.

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Некоторые дачники любят посеять помидоры на рассаду именно с утра, чтобы потом спокойно заниматься своими делами. Однако, опытные огородники не рекомендуют этого делать, и этому есть несколько причин. Узнайте, почему категорически не стоит сеять томаты на рассаду с утра и почему это лучше делать именно вечером.

Урожай помидоров на кусте. Фото: Pixabay

Почему помидоры на рассаду лучше сеять вечером

Опытные дачники рекомендуют сажать рассаду помидоров вечером, когда не так жарко, а почва уже не такая холодная, как утром. Также в вечерние часы суток уровень влажности воздуха немного выше, а это, в свою очередь, тоже хорошо влияет на рассаду помидоров.

Также для рассады важно освещение, но палящие солнечные лучи могут оставить ожоги на листьях и пересушить почву. Поэтому это еще одна причина не сажать рассаду помидоров в утренние часы дня. А еще в течение ночи у растений помидоров есть много времени на восстановление и адаптацию к новым условиям выращивания.

Выращивание помидоров на рассаду. Фото: Freepik

На юге, где регионы имеют более жаркий климат, дачники советуют сажать рассаду поздно вечером, когда на небе уже нет солнца. Однако, если говорить о северных регионах, то там лучше это делать утром. Поэтому при посадке рассады стоит ориентироваться на регион, климатические условия и температуру воздуха.

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