Коли треба садити помідори, перець і капусту в травні 2025 року за місячним календарем — сприятливі дні, поради

Людина, яка збирає врожай помідорів на городі. Фото: The Grocer

Врожай на городі залежить не тільки від догляду в процесі вирощування, а й від того, в які дні ви посадили той чи інший овоч. Досвідчені дачники розповіли, коли варто садити помідори, перець і капусту у відкритий ґрунт у травні 2025 року згідно з місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Багато дачників звертаються за допомогою до місячного календаря — і це недарма, адже він допомагає визначити найсприятливіші дні для посадки культур на городі. Те ж саме стосується томатів, перцю і капусти, які також дають гарний врожай, якщо їх правильно посадити.

Дізнайтеся, коли навесні цього року варто посадити ці овочі на городі відповідно до місячного календаря.

Коли варто садити помідори навесні 2025 року

Помідори — це овочі, які люблять велику кількість сонячного світла та вологи. Якщо ви посадите томати у правильні дні, вони краще приживуться і дадуть більше плодів. Так, згідно з місячним календарем, у травні краще садити цей овоч на зростаючий місяць, тобто:

5 травня

6 травня

7 травня

8 травня

9 травня

10 травня

11 травня

Врожай помідорів на кущі. Фото: Decorexpro

Коли садити перець на городі в травні 2025 року

Кожен дачник знає, що перець вважається вибагливим овочем, адже садити його на городі можна лише після того, як земля прогріється до 12 градусів тепла, а вночі стабільно буде така ж сама температура. Зазвичай така погода настає в другій половині травня.

Дачники не рекомендують починати садити цей овоч раніше за цей термін, адже його розсада може страждати, а ви не отримаєте гарного врожаю. Навіть якщо листя розсади не зів’яне, сам перець виросте маленьким і блідим.

Стиглий червоний перець на кущі. Фото: Gardener`s Path

Коли краще садити капусту на городі в травні 2025 року

Дачники кажуть, що капуста любить прохолодні умови, тому починати садити її можна вже з квітня. Щоб цей овоч виріс великим і щільним, посадіть його у травні в такі дні, як:

12-20 травня

22-24 травня

27 травня

29 травня

Вирощування капусти на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно поливати помідори на городі.

Раніше ми розповідали про те, як захистити перець на городі від павутинного кліща.

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля капусти на городі.