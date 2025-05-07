Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Коли садити томати, перець і капусту в травні 2025 — календар arrow

Коли садити томати, перець і капусту в травні 2025 — календар

7 травня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Коли треба садити помідори, перець і капусту в травні 2025 року за місячним календарем — сприятливі дні, поради
Людина, яка збирає врожай помідорів на городі. Фото: The Grocer
Христина Кучугурна - Редактор

Врожай на городі залежить не тільки від догляду в процесі вирощування, а й від того, в які дні ви посадили той чи інший овоч. Досвідчені дачники розповіли, коли варто садити помідори, перець і капусту у відкритий ґрунт у травні 2025 року згідно з місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Багато дачників звертаються за допомогою до місячного календаря — і це недарма, адже він допомагає визначити найсприятливіші дні для посадки культур на городі. Те ж саме стосується томатів, перцю і капусти, які також дають гарний врожай, якщо їх правильно посадити.

Дізнайтеся, коли навесні цього року варто посадити ці овочі на городі відповідно до місячного календаря.

Коли варто садити помідори навесні 2025 року 

Помідори — це овочі, які люблять велику кількість сонячного світла та вологи. Якщо ви посадите томати у правильні дні, вони краще приживуться і дадуть більше плодів. Так, згідно з місячним календарем, у травні краще садити цей овоч на зростаючий місяць, тобто:

  • 5 травня
  • 6 травня
  • 7 травня
  • 8 травня
  • 9 травня
  • 10 травня
  • 11 травня
Помидоры
Врожай помідорів на кущі. Фото: Decorexpro

Коли садити перець на городі в травні 2025 року

Кожен дачник знає, що перець вважається вибагливим овочем, адже садити його на городі можна лише після того, як земля прогріється до 12 градусів тепла, а вночі стабільно буде така ж сама температура. Зазвичай така погода настає в другій половині травня.

Дачники не рекомендують починати садити цей овоч раніше за цей термін, адже його розсада може страждати, а ви не отримаєте гарного врожаю. Навіть якщо листя розсади не зів’яне, сам перець виросте маленьким і блідим.

Перец
Стиглий червоний перець на кущі. Фото: Gardener`s Path

Коли краще садити капусту на городі в травні 2025 року

Дачники кажуть, що капуста любить прохолодні умови, тому починати садити її можна вже з квітня. Щоб цей овоч виріс великим і щільним, посадіть його у травні в такі дні, як:

  • 12-20 травня
  • 22-24 травня
  • 27 травня
  • 29 травня
Капуста
Вирощування капусти на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно поливати помідори на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як захистити перець на городі від павутинного кліща. 

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля капусти на городі.

овочі поради капуста помідори перець місячний календар
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:59 Полісся прирівняло матч з Динамо з боєм Усика з Кличком-старшим

22:59 Сирський назвав втрати РФ від початку травня

22:40 В перший день конклаву кардинали не обрали Папу — що буде далі

22:18 Пропозиція щодо припинення вогню в силі — звернення Зеленського

22:15 На якому поверсі купувати квартиру, щоб потім не шкодувати

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

22:04 Українські військові ліквідували відомого російського спортсмена

21:58 Депутат розкритикував угоду про надра — у чому причина

21:56 Зеленський поспілкувався зі студентами університетів Еквадору

21:51 Військовий на Одещині підпалив двері пошти — що вирішив суд

21:39 Завтра Рада розгляне ратифікацію угоди про копалини, — нардеп

22:59 Полісся прирівняло матч з Динамо з боєм Усика з Кличком-старшим

22:59 Сирський назвав втрати РФ від початку травня

22:40 В перший день конклаву кардинали не обрали Папу — що буде далі

22:18 Пропозиція щодо припинення вогню в силі — звернення Зеленського

22:15 На якому поверсі купувати квартиру, щоб потім не шкодувати

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

22:04 Українські військові ліквідували відомого російського спортсмена

21:58 Депутат розкритикував угоду про надра — у чому причина

21:56 Зеленський поспілкувався зі студентами університетів Еквадору

21:51 Військовий на Одещині підпалив двері пошти — що вирішив суд

21:39 Завтра Рада розгляне ратифікацію угоди про копалини, — нардеп

19:33 Обіцянки Трампа та роль України — перспективи завершення війни

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

5 травня

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:22 Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

19:05 Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

19:05 Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

10:47 Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

17:30 Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

4 травня 2025

05:45 Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

3 травня 2025

15:15 За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

14:20 Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

27 квітня 2025

05:32 Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

1 травня 2025

18:01 Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться