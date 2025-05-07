Когда надо сажать помидоры, перец и капусту в мае 2025 года по лунному календарю — благоприятные дни, советы

Человек, который собирает урожай помидоров на огороде. Фото: The Grocer

Урожай на огороде зависит не только от ухода в процессе выращивания, но и от того, в какие дни вы посадили тот или иной овощ. Опытные дачники рассказали, когда стоит сажать помидоры, перец и капусту в открытый грунт в мае 2025 года согласно лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Многие дачники обращаются за помощью к лунному календарю — и это незря, ведь он помогает определить самые благоприятные дни для посадки культур на огороде. То же самое касается томатов, перца и капусты, которые также дают хороший урожай, если их правильно посадить.

Узнайте, когда весной этого года стоит посадить эти овощи на огороде в соответствии с лунным календарем.

Когда стоит сажать помидоры весной 2025 года

Помидоры — это овощи, которые любят большое количество солнечного света и влаги. Если вы посадите томаты в правильные дни, они лучше приживутся и дадут больше плодов. Так, согласно лунному календарю, в мае лучше сажать этот овощ на растущую луну, то есть:

5 мая

6 мая

7 мая

8 мая

9 мая

10 мая

11 мая

Урожай помидоров на кусте. Фото: Decorexpro

Когда сажать перец на огороде в мае 2025 года

Каждый дачник знает, что перец считается привередливым овощем, ведь сажать его на огороде можно лишь после того, как земля прогреется до 12 градусов тепла, а ночью стабильно будет такая же температура. Обычно такая погода наступает во второй половине мая.

Дачники не рекомендуют начинать сажать этот овощ раньше этого срока, ведь его рассада может страдать, а вы не получите хорошего урожая. Даже если листья рассады не завянут, сам перец вырастет маленьким и бледным.

Спелый красный перец на кусте. Фото: Gardener`s Path

Когда лучше сажать капусту на огороде в мае 2025 года

Дачники говорят, что капуста любит прохладные условия, поэтому начинать сажать ее можно уже с апреля. Чтобы этот овощ вырос большим и плотным, посадите его в мае в такие дни, как:

12-20 мая

22-24 мая

27 мая

29 мая

Выращивание капусты на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно поливать помидоры на огороде.

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Также мы сообщали о том, что нельзя сажать возле капусты на огороде.