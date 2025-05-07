Когда надо сажать помидоры, перец и капусту в мае 2025 года по лунному календарю — благоприятные дни, советы

Когда сажать томаты, перец и капусту в мае 2025 — календарь
Урожай на огороде зависит не только от ухода в процессе выращивания, но и от того, в какие дни вы посадили тот или иной овощ. Опытные дачники рассказали, когда стоит сажать помидоры, перец и капусту в открытый грунт в мае 2025 года согласно лунному календарю.
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Многие дачники обращаются за помощью к лунному календарю — и это незря, ведь он помогает определить самые благоприятные дни для посадки культур на огороде. То же самое касается томатов, перца и капусты, которые также дают хороший урожай, если их правильно посадить.
Узнайте, когда весной этого года стоит посадить эти овощи на огороде в соответствии с лунным календарем.
Когда стоит сажать помидоры весной 2025 года
Помидоры — это овощи, которые любят большое количество солнечного света и влаги. Если вы посадите томаты в правильные дни, они лучше приживутся и дадут больше плодов. Так, согласно лунному календарю, в мае лучше сажать этот овощ на растущую луну, то есть:
- 5 мая
- 6 мая
- 7 мая
- 8 мая
- 9 мая
- 10 мая
- 11 мая
Когда сажать перец на огороде в мае 2025 года
Каждый дачник знает, что перец считается привередливым овощем, ведь сажать его на огороде можно лишь после того, как земля прогреется до 12 градусов тепла, а ночью стабильно будет такая же температура. Обычно такая погода наступает во второй половине мая.
Дачники не рекомендуют начинать сажать этот овощ раньше этого срока, ведь его рассада может страдать, а вы не получите хорошего урожая. Даже если листья рассады не завянут, сам перец вырастет маленьким и бледным.
Когда лучше сажать капусту на огороде в мае 2025 года
Дачники говорят, что капуста любит прохладные условия, поэтому начинать сажать ее можно уже с апреля. Чтобы этот овощ вырос большим и плотным, посадите его в мае в такие дни, как:
- 12-20 мая
- 22-24 мая
- 27 мая
- 29 мая
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