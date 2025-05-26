Чем надо подкормить помидоры для большого урожая — советы дачникам

Чем подкормить помидоры, чтобы вырастить самый лучший урожай
Такие популярные овощи, как помидоры, после посадки нуждаются в правильном уходе, а именно — поливе и подкормках. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями необходимо подкормить томаты на огороде, чтобы они дали большой и вкусный урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чем нужно удобрить помидоры на огороде
Rost концентрат 15.7.7
Дачники с опытом говорят, что помидоры стоит подкармливать таким препаратом, как "Rost концентрат 15.7.7", в состав которого входят такие питательные элементы, как:
- Азот — 15%
- Фосфор — 7%
- Калий — 7%
Для приготовления раствора вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Препарат "Rost концентрат 15.7.7"— 25 миллиграмм
- Вода — десять литров
Регулятор роста Ferti Root
Для приготовления раствора вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Регулятор роста Ferti Root — от десяти до 15 миллиграммов
- Вода — десять литров
Приготовленным раствором полейте томаты в количестве одного литра на каждый куст овощей.
Гумат калия
Чтобы приготовить раствор из этого удобрения, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Гумат калия — одна столовая ложка
- Вода — десять литров
Приготовленным раствором обрабатывайте помидоры каждые две недели до момента сбора урожая, а чтобы земля лучше поглощала эту смесь, удобряйте кусты по влажной почве после полива или дождя.
Нитроаммофоска
Это удобрение считается довольно популярным для подкормки различных растений, в частности, томатов. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:
- Нитроаммофоска — одна столовая ложка
- Вода — одно ведро
Этого количества приготовленной смеси хватит вам на десять или даже 15 кустов помидоров на вашем огородном участке.
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