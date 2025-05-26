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Чем подкормить помидоры, чтобы вырастить самый лучший урожай

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Дата публикации 26 мая 2025 19:30
Чем надо подкормить помидоры для большого урожая — советы дачникам
Человек, который подпитывает кусты помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Такие популярные овощи, как помидоры, после посадки нуждаются в правильном уходе, а именно — поливе и подкормках. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями необходимо подкормить томаты на огороде, чтобы они дали большой и вкусный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем нужно удобрить помидоры на огороде

Rost концентрат 15.7.7

Дачники с опытом говорят, что помидоры стоит подкармливать таким препаратом, как "Rost концентрат 15.7.7", в состав которого входят такие питательные элементы, как:

  • Азот — 15%
  • Фосфор — 7%
  • Калий — 7%

Для приготовления раствора вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Препарат "Rost концентрат 15.7.7"— 25 миллиграмм
  • Вода — десять литров
Помидоры
Выращивание помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Регулятор роста Ferti Root

Для приготовления раствора вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Регулятор роста Ferti Root — от десяти до 15 миллиграммов
  • Вода — десять литров

Приготовленным раствором полейте томаты в количестве одного литра на каждый куст овощей.

Гумат калия

Чтобы приготовить раствор из этого удобрения, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Гумат калия — одна столовая ложка
  • Вода — десять литров

Приготовленным раствором обрабатывайте помидоры каждые две недели до момента сбора урожая, а чтобы земля лучше поглощала эту смесь, удобряйте кусты по влажной почве после полива или дождя.

Подкормка томатов
Процесс подкормки помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Нитроаммофоска 

Это удобрение считается довольно популярным для подкормки различных растений, в частности, томатов. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:

  • Нитроаммофоска — одна столовая ложка
  • Вода — одно ведро

Этого количества приготовленной смеси хватит вам на десять или даже 15 кустов помидоров на вашем огородном участке.

Напомним, мы писали о том, как правильно подвязывать помидоры, чтобы не навредить овощам.

Ранее мы рассказывали о том, почему рассаду помидоров не стоит сеять с утра.

Также мы сообщали о том, какие сорта помидоров стоит посадить на своем огороде.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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