Які рослини не можна садити біля помідорів — перелік шкідливих та поради дачникам

Що небезпечно садити біля томатів — врожаю не дочекаєтесь
Томати — справжній скарб для городників та дачників, адже з цього смачного овочу готується безліч страв та консервації. А от щоб отримати дійсно багатий врожай, важливо враховувати не лише якість ґрунту чи режим поливу, а й правильне сусідство. Невдале поєднання культур може призвести навіть до загибелі рослин.
Які рослини та городні культури категорично не можна садити біля помідорів і які можуть бути наслідки, якщо порушити правило, дізнавайтесь далі у нашій статті.
Небезпечні сусіди для помідорів — повний перелік
1. Картопля
Помідори і картопля належать до одного сімейства пасльонових, а це означає, що вони вразливі до однакових хвороб, насамперед фітофторозу. Якщо одна з рослин заражається, інфекція дуже швидко передається сусіднім кущам. Крім того, обидві культури мають подібні потреби у поживних речовинах, що створює конкуренцію.
Наслідки такого сусідства:
- швидке поширення грибкових захворювань;
- зниження врожайності обох культур.
2. Капуста
Капуста має потужну кореневу систему та високу потребу у волозі, що шкодить більш делікатним помідорам. Вона виснажує ґрунт і заважає нормальному розвитку коріння томатів. Надмірна волога, потрібна капусті, може спровокувати гниття томатних коренів.
Наслідки сусідства:
- уповільнення росту помідорів;
- ризик розвитку грибкових інфекцій через перезволоження.
3. Кукурудза
Кукурудза — дуже "ненажерлива" рослина, яка швидко виснажує запаси поживних речовин у ґрунті. Вона створює тінь і перешкоджає нормальному освітленню помідорів. До того ж і кукурудза, і помідори є улюбленими ласощами для шкідника — зеленої мокриці.
Наслідки вирощування кукурудзи біля помідорів:
- дефіцит поживних речовин;
- поширення шкідників;
- затінення томатів.
4. Баклажани та перець
Як і помідори, ці овочі належать до пасльонових і страждають від однакових хвороб — фітофторозу, бактеріозу, вірусної мозаїки. Спільне вирощування підвищує ризик зараження і знижує імунітет усіх рослин. Вони також активно конкурують за вологу, світло і поживні речовини.
Наслідки сусідства помідорів поруч з баклажанами:
- поширення інфекційних захворювань;
- зниження врожайності;
- погіршення якості плодів.
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