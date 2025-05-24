Які рослини не можна садити біля помідорів — перелік шкідливих та поради дачникам

Жінка доглядає за кущами помідорів. Фото: shutterstock.com

Томати — справжній скарб для городників та дачників, адже з цього смачного овочу готується безліч страв та консервації. А от щоб отримати дійсно багатий врожай, важливо враховувати не лише якість ґрунту чи режим поливу, а й правильне сусідство. Невдале поєднання культур може призвести навіть до загибелі рослин.

Які рослини та городні культури категорично не можна садити біля помідорів і які можуть бути наслідки, якщо порушити правило, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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1. Картопля

Помідори і картопля належать до одного сімейства пасльонових, а це означає, що вони вразливі до однакових хвороб, насамперед фітофторозу. Якщо одна з рослин заражається, інфекція дуже швидко передається сусіднім кущам. Крім того, обидві культури мають подібні потреби у поживних речовинах, що створює конкуренцію.

Наслідки такого сусідства:

швидке поширення грибкових захворювань;

зниження врожайності обох культур.

Посадка розсади помідорів у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

2. Капуста

Капуста має потужну кореневу систему та високу потребу у волозі, що шкодить більш делікатним помідорам. Вона виснажує ґрунт і заважає нормальному розвитку коріння томатів. Надмірна волога, потрібна капусті, може спровокувати гниття томатних коренів.

Наслідки сусідства:

уповільнення росту помідорів;

ризик розвитку грибкових інфекцій через перезволоження.

3. Кукурудза

Кукурудза — дуже "ненажерлива" рослина, яка швидко виснажує запаси поживних речовин у ґрунті. Вона створює тінь і перешкоджає нормальному освітленню помідорів. До того ж і кукурудза, і помідори є улюбленими ласощами для шкідника — зеленої мокриці.

Наслідки вирощування кукурудзи біля помідорів:

дефіцит поживних речовин;

поширення шкідників;

затінення томатів.

Чоловік працює на городі. Фото: shutterstock.com

4. Баклажани та перець

Як і помідори, ці овочі належать до пасльонових і страждають від однакових хвороб — фітофторозу, бактеріозу, вірусної мозаїки. Спільне вирощування підвищує ризик зараження і знижує імунітет усіх рослин. Вони також активно конкурують за вологу, світло і поживні речовини.

Наслідки сусідства помідорів поруч з баклажанами:

поширення інфекційних захворювань;

зниження врожайності;

погіршення якості плодів.

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