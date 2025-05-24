Какие растения нельзя сажать возле помидоров — перечень вредных и советы дачникам

Женщина ухаживает за кустами помидоров. Фото: shutterstock.com

Томаты — настоящее сокровище для огородников и дачников, ведь из этого вкусного овоща готовится множество блюд и консервации. А вот чтобы получить действительно богатый урожай, важно учитывать не только качество почвы или режим полива, но и правильное соседство. Неудачное сочетание культур может привести даже к гибели растений.

Какие растения и огородные культуры категорически нельзя сажать возле помидоров и какие могут быть последствия, если нарушить правило, узнавайте далее в нашей статье.

Реклама

Читайте также:

Опасные соседи для помидоров — полный перечень

1. Картофель

Помидоры и картофель принадлежат к одному семейству пасленовых, а это значит, что они уязвимы к одинаковым болезням, прежде всего фитофторозу. Если одно из растений заражается, инфекция очень быстро передается соседним кустам. Кроме того, обе культуры имеют сходные потребности в питательных веществах, что создает конкуренцию.

Последствия такого соседства:

быстрое распространение грибковых заболеваний;

снижение урожайности обеих культур.

Посадка рассады помидоров в открытый грунт Фото: istockphoto.com

2. Капуста

Капуста имеет мощную корневую систему и высокую потребность во влаге, что вредит более деликатным помидорам. Она истощает почву и мешает нормальному развитию корней томатов. Чрезмерная влага, необходимая капусте, может спровоцировать гниение томатных корней.

Последствия соседства:

замедление роста помидоров;

риск развития грибковых инфекций из-за переувлажнения.

3. Кукуруза

Кукуруза — очень "прожорливое" растение, которое быстро истощает запасы питательных веществ в почве. Она создает тень и препятствует нормальному освещению помидоров. К тому же и кукуруза, и помидоры являются любимым лакомством для вредителя — зеленой мокрицы.

Последствия выращивания кукурузы возле помидоров:

дефицит питательных веществ;

распространение вредителей;

затенение томатов.

Мужчина работает на огороде. Фото: shutterstock.com

4. Баклажаны и перец

Как и помидоры, эти овощи относятся к пасленовым и страдают от одинаковых болезней — фитофтороза, бактериоза, вирусной мозаики. Совместное выращивание повышает риск заражения и снижает иммунитет всех растений. Они также активно конкурируют за влагу, свет и питательные вещества.

Последствия соседства помидоров рядом с баклажанами:

распространение инфекционных заболеваний;

снижение урожайности;

ухудшение качества плодов.

Ранее мы писали, как правильно подвязать помидоры, чтобы не навредить растению.

Напомним, мы рассказывали, какие ки три сорта помидоров стоит посадить на огороде в 2025 году.

Также мы делились, чем подкармливать помидоры и когда именно вносить удобрения, чтобы получить хороший урожай.