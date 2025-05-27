Где нельзя сажать помидоры на огороде — главная ошибка огородников

Эта ошибка испортит весь урожай — где нельзя сажать помидоры
Без этой культуры невозможно представить обычный огород украинца. Большинство обожают выращивать помидоры на своих приусадебных участках, ведь это множество витаминных блюд и вкусной консервации. Но иногда даже опытные садоводы допускают критическую ошибку, которая сводит на нет все старания. Неправильное место для посадки томатов может привести к болезням, слабому росту и мизерному урожаю.
Где категорически нельзя сажать помидоры, чтобы не испортить урожай, рассказали эксперты на портале Martha Stewart.
Где нельзя сажать помидоры — главные ошибки, которые портят урожай
1. Низины и застой влаги — главная угроза
Помидоры категорически нельзя сажать в заниженных местах, где скапливается дождевая или талая вода. Избыток влаги приводит к загниванию корней, развитию грибковых заболеваний (фитофтороз, черная ножка) и даже полной гибели растений.
Поэтому всегда выбирайте возвышенные, хорошо дренированные участки или формируйте высокие грядки с дренажем.
2. Тень и недостаточное освещение — враг урожайности
Томаты нуждаются в большом количестве света — не менее 6-8 часов прямого солнца ежедневно. Если высадить рассаду в тени или возле высоких растений, заборов, зданий, она вытянется, ослабнет, а плоды будут мелкими или вовсе не завяжутся.
Лучше всего размещать кусты с южной или юго-восточной стороны, избегая затененных участков.
3. Повторная посадка на одном месте — фатальная ошибка
Никогда не высаживайте помидоры два года подряд на одном месте. Почва истощается, в ней накапливаются возбудители болезней и личинки вредителей, что значительно повышает риск заражения.
Обязательно придерживайтесь севооборота. После томатов лучше сажать:
- бобовые;
- морковь;
- капусту.
А помидоры возвращайте на тот же участок не раньше, чем через 3-4 года.
4. Густые посадки и плохая вентиляция
Еще одна распространенная ошибка — слишком плотное высаживание рассады. Это блокирует циркуляцию воздуха, создает благоприятную среду для патогенов и приводит к конкуренции за питательные вещества.
Соблюдайте схему посадки — не менее 40-50 см между растениями в ряду и 60-70 см между рядами.
5. Неправильные "соседи" для помидоров
Томаты плохо уживаются с некоторыми культурами. Например, картофель и перец могут переносить общие болезни, а фенхель подавляет рост томатов.
Хорошие соседи для помидоров — чеснок, лук, морковь, базилик, календула. Они отпугивают вредителей и улучшают микроклимат.
6. Тесные грядки или маленькие емкости — ограничение развития
В узких грядках или слишком малых контейнерах корневая система томатов не имеет достаточного пространства для развития. Это подавляет рост и уменьшает количество плодов.
Для выращивания в открытом грунте выбирайте просторные участки, а для выращивания в контейнерах — горшки объемом не менее 10-15 литров.
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