Что надо посадить на огороде в июне 2025 — советы дачникам

Дачница, которая сажает растения на огороде. Фото: Pexels

Некоторые дачники считают, что все посадки на огороде стоит сделать весной, но на самом деле июнь также для этого подходит. Узнайте, какие культуры можно смело сажать на своем огородном участке в начале лета, когда на улице уже тепло, а световой день длинный.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Какие культуры можно посадить на огороде в июне

Зеленые растения

В июне можно смело посадить несколько зеленых культур, которые быстро растут и дают первый урожай уже через три-четыре недели, если их регулярно поливать. К тому же, эти растения можно сеять в несколько волн вплоть до самой осени.

Речь идет о таких зеленых культурах, как:

Руккола

Салат

Укроп

Шпинат

Руккола, салат, укроп и шпинат на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Свекла

Посеяв этот популярный овощ в начале лета, вы сможете собрать первый урожай в июле.

Выращивание свеклы на огороде. Фото: Pixabay

Теплолюбивые культуры

Растения, которые любят теплые условия, идеально посеять в июне, поэтому смело это начинайте делать в ближайшее время. Но дачники рекомендуют выбирать для посадки низкорослые сорта, которые дадут свой урожай до начала осени.

Речь идет о таких культурах, как:

Спаржевая фасоль

Фасоль

Спаржевая и обычная фасоль на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Огурцы

Если вы не посадили этот овощ весной или урожай получился не очень, но вы хотите "дать вторую жизнь" огурцам, попробуйте посеять их еще раз в июне. Особенно это касается посадок в теплицах или под пленкой.

Два огурца на кусте. Фото: Pinterest

Морковь

Сажать морковь в начале лета — это также нормальная практика, ведь если она успеет подрасти до октября, она будет долго храниться. Но опытные дачники рекомендуют выбирать на посадку среднепоздние или поздние сорта этого овоща.

Выращивание моркови на огороде. Фото: Pinterest

Капустные культуры

Эти растения любят, когда на улице стабильное тепло, поэтому в июне идеально их сажать на огороде. Причем, делать это можно как через выращивание рассады, так и напрямую в открытый грунт.

Речь идет о таких культурах, как:

Пекинская капуста

Брокколи

Кольраби

Пекинская капуста, брокколи и кольраби на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

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