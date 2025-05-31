Що не можна палити на городі — чим це небезпечно, поради дачникам

Літній чоловік, який спалює сухе листя на ділянці. Фото: Decorexpro

Багато дачників постійно щось палять на городі, однак, далеко не все можна кидати у вогонь. Дізнайтеся, що категорично не рекомендується спалювати на своїй ділянці, щоб не нашкодити здоров’ю і навколишньому середовищу, а також не отримати штрафів і не спровокувати появу пожежі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Що забороняється палити на городі

Дачники з досвідом категорично не рекомендують спалювати на городі суху траву, листя та інші залишки рослин. Якщо ви собі запланували спалити те, що ви зібрали на своїй городній ділянці, краще відмовтеся від цієї ідеї через велику небезпеку.

Літня дачниця, яка спалює листя. Фото: Decorexpro

Чому не можна спалювати рослини, листя і суху траву на городі

Шкідливий дим

При спалюванні залишків рослин на городі з диму виділяються шкідливі речовини, зокрема, пестициди, радіонукліди, чадний газ і окис азоту. Вони, в свою чергу, сильно псують стан здоров’я людей.

Ризик виникнення пожежі

Через спалювання залишків на городі ви ризикуєте спровокувати виникнення пожежі на своїй ділянці. Вогонь може перекинутися не лише на дерева, овочі, кущі та квіти, а й на будинки і людей.

Шкода для ґрунту

Під час спалювання в землі гниють корисні елементи, які покращують родючість ґрунту. В результаті ваша земля вже не така якісна, через що врожай на городі вийде не дуже.

Зникнення корисних комах

Справа в тому, що в сухому листі та траві можуть перебувати корисні комахи, а під час спалювання вони починають гинути. Коли ви палите залишки рослин, ви шкодите цим комахам, які несуть користь для вашого саду і городі.

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