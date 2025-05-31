Что нельзя жечь на огороде — чем это опасно, советы дачникам

Пожилой мужчина, который сжигает сухие листья на участке. Фото: Decorexpro

Многие дачники постоянно что-то жгут на огороде, однако, далеко не все можно бросать в огонь. Узнайте, что категорически не рекомендуется сжигать на своем участке, чтобы не навредить здоровью и окружающей среде, а также не получить штрафов и не спровоцировать появление пожара.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Дачники с опытом категорически не рекомендуют сжигать на огороде сухую траву, листья и другие остатки растений. Если вы себе запланировали сжечь то, что вы собрали на своем огородном участке, лучше откажитесь от этой идеи из-за большой опасности.

Пожилая дачница, которая сжигает листья. Фото: Decorexpro

Почему нельзя сжигать растения, листья и сухую траву на огороде

Вредный дым

При сжигании остатков растений на огороде из дыма выделяются вредные вещества, в частности, пестициды, радионуклиды, угарный газ и окись азота. Они, в свою очередь, сильно портят состояние здоровья людей.

Риск возникновения пожара

Из-за сжигания остатков на огороде вы рискуете спровоцировать возникновение пожара на своем участке. Огонь может перекинуться не только на деревья, овощи, кусты и цветы, но и на дома и людей.

Вред для почвы

Во время сжигания в земле гниют полезные элементы, которые улучшают плодородие почвы. В результате ваша земля уже не такая качественная, из-за чего урожай на огороде получится не очень.

Исчезновение полезных насекомых

Дело в том, что в сухих листьях и траве могут находиться полезные насекомые, а во время сжигания они начинают погибать. Когда вы жжете остатки растений, вы вредите этим насекомым, которые несут пользу для вашего сада и огорода.

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