Что нельзя жечь на огороде — чем это опасно, советы дачникам

Что запрещено жечь на огороде — советы, которые спасут вашу жизнь
Многие дачники постоянно что-то жгут на огороде, однако, далеко не все можно бросать в огонь. Узнайте, что категорически не рекомендуется сжигать на своем участке, чтобы не навредить здоровью и окружающей среде, а также не получить штрафов и не спровоцировать появление пожара.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Что запрещается жечь на огороде
Дачники с опытом категорически не рекомендуют сжигать на огороде сухую траву, листья и другие остатки растений. Если вы себе запланировали сжечь то, что вы собрали на своем огородном участке, лучше откажитесь от этой идеи из-за большой опасности.
Почему нельзя сжигать растения, листья и сухую траву на огороде
Вредный дым
При сжигании остатков растений на огороде из дыма выделяются вредные вещества, в частности, пестициды, радионуклиды, угарный газ и окись азота. Они, в свою очередь, сильно портят состояние здоровья людей.
Риск возникновения пожара
Из-за сжигания остатков на огороде вы рискуете спровоцировать возникновение пожара на своем участке. Огонь может перекинуться не только на деревья, овощи, кусты и цветы, но и на дома и людей.
Вред для почвы
Во время сжигания в земле гниют полезные элементы, которые улучшают плодородие почвы. В результате ваша земля уже не такая качественная, из-за чего урожай на огороде получится не очень.
Исчезновение полезных насекомых
Дело в том, что в сухих листьях и траве могут находиться полезные насекомые, а во время сжигания они начинают погибать. Когда вы жжете остатки растений, вы вредите этим насекомым, которые несут пользу для вашего сада и огорода.
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