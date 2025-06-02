Когда лучше поливать растения на огороде — в какое время суток это делать, советы дачникам

Молодая дачница, которая поливает растения на огороде. Фото: Citerne Rain O

Некоторые дачники привыкли поливать свои растения на огороде вечером, но, на самом деле, делать этого категорически не рекомендуется. Узнайте, почему лучше отказаться от этой привычки и когда стоит поливать культуры на огороде, чтобы не испортить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему лучше не поливать растения вечером

Вечером летом, когда днем жарко, а ночью прохладно, земля удерживает тепло за день, но воздух становится более прохладным. В результате на поверхности почвы появляется роса. Если вы обильно польете растения не только под корень, но и сверху, влага останется на стеблях, листьях и земле до утра, из-за чего появится своего рода парник.

Полив растений на огороде. Фото: Pexels

То есть вы сами создаете благоприятные условия для развития заболеваний, особенно грибковых. А когда влага держится в течение ночи, грибковые споры из воздуха и почвы начинают активизироваться. Например, на помидорах появляется фитофтора, на кабачках, огурцах и луке — мучнистая роса.

К тому же, если утром на листьях после полива остаются капли воды, первые солнечные лучи могут обжечь зелень. В результате на растениях появляются ожоги, которые могут спровоцировать развитие болезней.

Когда стоит поливать растения на огороде

Опытные дачники рекомендуют поливать растения на огороде летом именно с утра. Дело в том, что земля в таком случае за ночь немного остынет, а вода попадет в слои почвы до тех пор, пока не начнется жара на улице. Кроме того, растения смогут весь день поглощать воду.

Процесс полива овощей на огороде. Фото: Pinterest

И хотя утром поливать растения на огороде не очень легко, ведь нужно пораньше встать, чтобы это сделать, результат действительно того стоит.

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