Як захистити помідори на городі від спеки — як поливати томати, поради дачникам

Врожай помідорів на городі та вуличний термометр. Фото: колаж Новини.LIVE

Високі позначки на термометрах негативно впливають на врожай на городі, зокрема, і на помідори, які можуть навіть від цього загинути. Однак, досвідчені дачники розповіли, як можна захистити томати від спеки і чим їх треба полити, щоб зберегти плоди цілими і здоровими.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як правильно поливати помідори

Помідори не люблять рости в дуже сухому ґрунті та під палючими сонячними променями. Тому їх варто поливати, а робити це краще один раз на два дні. Коли стає спекотніше, об’єм води для поливу томатів необхідно збільшити.

Але від надлишку вологи плоди на кущах почнуть тріскатися і стануть більш вразливими до хвороб і шкідників. Та й занадто маленька кількість води буде шкідливою для помідорів, адже вони почнуть погано плодоносити.

Тому під низькорослі кущі помідорів треба вливати одну лійку води, під середньорослі — дві лійки, а під високорослі — три лійки.

Процес поливу куща помідорів на городі. Фото: Pinterest

Чим підживлювати помідори в спеку

До поливів дачники рекомендують додати підживлення томатів деревною золою, яка може зберегти і збільшити врожай. Але не можна додавати дуже багато цього добрива, адже до його складу входить велика кількість кальцію, який може перешкоджати засвоєнню калію.

Деревну золу можна просто розсипати навколо кущів вашого овоча, а можна використати у вигляді розчину. Для приготування суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Деревна зола — одна чайна ложка

Вода — один літр

Розведіть золу у воді та залиште приготовлений розчин настоятися на сім днів, а потім ним полийте чи обприскайте кущі томатів.

Підживлення кущів томатів на городі. Фото: Pinterest

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