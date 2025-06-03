Как защитить помидоры на огороде от жары — как поливать томаты, советы дачникам

Как поливать помидоры на огороде в жару, чтобы уберечь урожай
Высокие отметки на термометрах негативно влияют на урожай на огороде, в частности, и на помидоры, которые могут даже от этого погибнуть. Однако, опытные дачники рассказали, как можно защитить томаты от жары и чем их надо полить, чтобы сохранить плоды целыми и здоровыми.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как уберечь томаты от жары
Как правильно поливать помидоры
Помидоры не любят расти в очень сухой почве и под палящими солнечными лучами. Поэтому их стоит поливать, а делать это лучше один раз в два дня. Когда становится жарче, объем воды для полива томатов необходимо увеличить.
Но от избытка влаги плоды на кустах начнут трескаться и станут более уязвимыми к болезням и вредителям. Да и слишком маленькое количество воды будет вредным для помидоров, ведь они начнут плохо плодоносить.
Поэтому под низкорослые кусты помидоров надо вливать одну лейку воды, под среднерослые — две лейки, а под высокорослые — три лейки.
Чем подкармливать помидоры в жару
К поливам дачники рекомендуют добавить подкормку томатов древесной золой, которая может сохранить и увеличить урожай. Но нельзя добавлять слишком много этого удобрения, ведь в его состав входит большое количество кальция, который может препятствовать усвоению калия.
Древесную золу можно просто рассыпать вокруг кустов вашего овоща, а можно использовать в виде раствора. Для приготовления смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — одна чайная ложка
- Вода — один литр
Разведите золу в воде и оставьте приготовленный раствор настояться на семь дней, а затем им полейте или опрыскайте кусты томатов.
Напомним, мы писали о том, где ни в коем случае нельзя сажать помидоры на огороде.
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