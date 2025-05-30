Коли треба садити помідори на городі в червні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай помідорів на городі. Фото: Freepik

Те, наскільки гарним вийде врожай помідорів на вашому городі, залежить від того, коли ви їх посадите. Досвідчені дачники розповіли, в які дні червня 2025 року варто посадити томати на городі згідно з місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Багато дачників доволі часто звертаються по допомогу до посівного календаря, адже в ньому вказані дні, які є найкращими для посадки тієї чи іншої рослини. Посадивши культури в ці дати, ви гарантовано отримаєте великий і смачний врожай на своєму городі.

Те ж саме стосується і помідорів, перед посадкою яких краще звернутися до місячного календаря. Щоб не припуститися помилки і виростити найсмачніші томати на власній ділянці, дізнайтеся, в які дні червня цього року їх краще посадити на городі.

Великий врожай помідорів на кущі. Фото: Pinterest

Коли краще садити помідори в червні 2025 року за місячним календарем

Перш, ніж садити помідори на городі, варто звернутися по допомогу до місячного календаря, в якому вказані найкращі дні для посадки. Тож згідно з цим календарем, сприятливими днями червня 2025 року для посадки томатів на городі вважаються такі дати, як:

5 червня

6 червня

7 червня

8 червня

9 червня

Посадка розсади помідорів на городі. Фото: Pinterest

Чому помідори варто садити саме в ці дні

Якщо ви посадите томати саме в ці дати червня, ви отримаєте міцні, здорові, смачні та соковиті овочі. Причому, посадивши помідори в першій половині червня, насолодитися їхнім врожаєм ви зможете вже всередині чи наприкінці липня.

Тому обов’язково відкривайте посівний календар, щоб дізнатися про дні, в якій варто садити томати на городі.

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