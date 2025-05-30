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В какие дни июня 2025 лучше сажать помидоры — лунный календарь

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Дата публикации 30 мая 2025 22:33
Когда надо сажать помидоры на огороде в июне 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам
Человек, который собирает урожай помидоров на огороде. Фото: Freepik

То, насколько хорошим получится урожай помидоров на вашем огороде, зависит от того, когда вы их посадите. Опытные дачники рассказали, в какие дни июня 2025 года стоит посадить томаты на огороде согласно лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Многие дачники довольно часто обращаются за помощью к посевному календарю, ведь в нем указаны дни, которые являются самыми лучшими для посадки того или иного растения. Посадив культуры в эти даты, вы гарантированно получите большой и вкусный урожай на своем огороде.

То же самое касается и помидоров, перед посадкой которых лучше обратиться к лунному календарю. Чтобы не допустить ошибки и вырастить самые вкусные томаты на собственном участке, узнайте, в какие дни июня этого года их лучше посадить на огороде.

Урожай помидоров
Большой урожай помидоров на кусте. Фото: Pinterest

Когда лучше сажать помидоры в июне 2025 года по лунному календарю

Прежде, чем сажать помидоры на огороде, стоит обратиться за помощью к лунному календарю, в котором указаны самые лучшие дни для посадки. Поэтому согласно этому календарю, благоприятными днями июня 2025 года для посадки томатов на огороде считаются такие даты, как:

  • 5 июня
  • 6 июня
  • 7 июня
  • 8 июня
  • 9 июня
Посадка помидоров
Посадка рассады помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Почему помидоры стоит сажать именно в эти дни

Если вы посадите томаты именно в эти даты июня, вы получите крепкие, здоровые, вкусные и сочные овощи. Причем, посадив помидоры в первой половине июня, насладиться их урожаем вы сможете уже в середине или в конце июля.

Поэтому обязательно открывайте посевной календарь, чтобы узнать о днях, в которой стоит сажать томаты на огороде.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить помидоры на огороде для вкусного урожая.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно подвязывать помидоры на огороде.

Также мы сообщали о том, что ни в коем случае нельзя сажать возле помидоров на огороде.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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