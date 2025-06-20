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Что нельзя поливать холодной водой — шесть уязвимых овощей

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Дата публикации 20 июня 2025 12:22
Какие овощи на огороде категорически нельзя поливать холодной водой — советы
Женщина поливает овощи на огороде. Фото: istockphoto.com

В жаркий период многие огородники стремятся как можно быстрее освежить растения, однако полив холодной водой может свести на нет все усилия. Некоторые овощные культуры очень чувствительны к температурному шоку и могут просто остановить рост или начать болеть.

Какие овощи уязвимы к холодной воде, какую температуру считать безопасной, и когда лучше поливать грядки в жару, читайте дальше, чтобы сохранить свой урожай здоровым и большим.

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Почему нельзя поливать холодной водой в жару

В жаркие дни почва и сами растения значительно нагреваются под солнцем. Если вылить на них холодную воду, возникает резкий температурный контраст. Это вызывает у растений стресс, впоследствии растения становятся уязвимыми к грибковым инфекциям, особенно влаголюбивые культуры, такие как томаты и огурцы.

Что происходит с овощами после полива холодной водой:

  1. Загнивание корней — особенно у влаголюбивых культур.
  2. Угнетение роста — растения останавливаются в развитии.
  3. Инфекции и грибковые болезни — повышается риск появления пятен, гнили, плесени.
  4. Снижение урожайности — растения не успевают восстановиться и не дают плодов.

 

Что происходит с овощами после полива холодной водой
Полив помидоров в жару. Фото: istockphoto.com

Шесть овощей, которые категорически нельзя поливать холодной водой

  1. Помидоры. Томаты очень чувствительны к перепадам температур. Полив холодной водой провоцирует гниение корней и развитие фитофтороза.
  2. Огурцы. Особенно уязвимая культура. Холодная вода угнетает рост, провоцирует загнивание корневой системы и снижает урожайность.
  3. Перец. Этот овощ теплолюбив, и от холодного полива может прекратить формировать завязи или сбросить имеющиеся.
  4. Баклажаны. Эти овощи известны своей прихотливостью к температурам. При поливе холодной водой часто останавливают рост и болеют.
  5. Арбузы. Холодная вода — шок для корневой системы арбузов. Они становятся восприимчивыми к гнили.
  6. Дыни. так же, как и арбузы, не переносят холодного полива. Особенно опасно резкое охлаждение почвы в период созревания плодов.

 

Шесть овощей, которые категорически нельзя поливать холодной водой
Полив растений на огороде. Фото: shutterstock.com

Когда поливать огород в жару — советы огородникам

Не поливайте днем — риск получения ожогов на листьях очень высок. Поливайте утром или вечером — лучше дождаться заката солнца или сделать это до 9 утра.

Увлажняйте землю, а не листья — особенно важно для томатов и баклажанов. Регулируйте количество воды — огурцы нуждаются в большем количестве влаги, чем помидоры, которые легко загнивают при избытке.

Какая температура воды подходит для полива

Идеальная температура воды для полива летом — от +18 до +25°C. Такая вода не создает контраста с температурой почвы и не вызывает стресса. Оптимально — использовать воду, которая отстоялась в открытых емкостях на солнце.

Ранее мы рассказывали, почему стоит отказаться от дневного полива овощей и других растений в саду и на огороде.

Напомним, мы делились, почему нельзя поливать растения вечером.

Также мы писали, как поливать помидоры на огороде в жару, чтобы уберечь урожай.

овощи растения советы огород запреты полив
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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