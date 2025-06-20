Какие овощи на огороде категорически нельзя поливать холодной водой — советы

Женщина поливает овощи на огороде. Фото: istockphoto.com

В жаркий период многие огородники стремятся как можно быстрее освежить растения, однако полив холодной водой может свести на нет все усилия. Некоторые овощные культуры очень чувствительны к температурному шоку и могут просто остановить рост или начать болеть.

Какие овощи уязвимы к холодной воде, какую температуру считать безопасной, и когда лучше поливать грядки в жару, читайте дальше, чтобы сохранить свой урожай здоровым и большим.

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Почему нельзя поливать холодной водой в жару

В жаркие дни почва и сами растения значительно нагреваются под солнцем. Если вылить на них холодную воду, возникает резкий температурный контраст. Это вызывает у растений стресс, впоследствии растения становятся уязвимыми к грибковым инфекциям, особенно влаголюбивые культуры, такие как томаты и огурцы.

Что происходит с овощами после полива холодной водой:

Загнивание корней — особенно у влаголюбивых культур. Угнетение роста — растения останавливаются в развитии. Инфекции и грибковые болезни — повышается риск появления пятен, гнили, плесени. Снижение урожайности — растения не успевают восстановиться и не дают плодов.

Полив помидоров в жару. Фото: istockphoto.com

Шесть овощей, которые категорически нельзя поливать холодной водой

Помидоры. Томаты очень чувствительны к перепадам температур. Полив холодной водой провоцирует гниение корней и развитие фитофтороза. Огурцы. Особенно уязвимая культура. Холодная вода угнетает рост, провоцирует загнивание корневой системы и снижает урожайность. Перец. Этот овощ теплолюбив, и от холодного полива может прекратить формировать завязи или сбросить имеющиеся. Баклажаны. Эти овощи известны своей прихотливостью к температурам. При поливе холодной водой часто останавливают рост и болеют. Арбузы. Холодная вода — шок для корневой системы арбузов. Они становятся восприимчивыми к гнили. Дыни. так же, как и арбузы, не переносят холодного полива. Особенно опасно резкое охлаждение почвы в период созревания плодов.

Полив растений на огороде. Фото: shutterstock.com

Когда поливать огород в жару — советы огородникам

Не поливайте днем — риск получения ожогов на листьях очень высок. Поливайте утром или вечером — лучше дождаться заката солнца или сделать это до 9 утра.

Увлажняйте землю, а не листья — особенно важно для томатов и баклажанов. Регулируйте количество воды — огурцы нуждаются в большем количестве влаги, чем помидоры, которые легко загнивают при избытке.

Какая температура воды подходит для полива

Идеальная температура воды для полива летом — от +18 до +25°C. Такая вода не создает контраста с температурой почвы и не вызывает стресса. Оптимально — использовать воду, которая отстоялась в открытых емкостях на солнце.

Ранее мы рассказывали, почему стоит отказаться от дневного полива овощей и других растений в саду и на огороде.

Напомним, мы делились, почему нельзя поливать растения вечером.

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