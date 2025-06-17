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Головна Дім Уникайте поливу саду та городу вдень — чому це жахлива помилка

Уникайте поливу саду та городу вдень — чому це жахлива помилка

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Дата публікації: 17 червня 2025 07:32
Чому не можна поливати город і сад вдень — жахлива помилка, якої слід уникати
Городник поливає рослини на ділянці. Фото: shutterstock.com

Багато дачників та городників навіть не підозрюють, що розповсюджена звичка поливати рослини вдень може серйозно зашкодити майбутньому врожаю. Здається логічним зволожити ґрунт у спекотну пору, але така практика насправді може стати фатальною. 

Чому варто відмовитися від денного поливу, коли краще це робити та як правильно організувати догляд за рослинами, щоб підвищити їхню стійкість і врожайність, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Real Simple

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Чому не можна поливати город і сад вдень

Полив рослин у спекотну частину дня здається правильним, адже сонце пече, ґрунт пересихає, отже, потрібно дати води. Та насправді це одна з найпоширеніших помилок, яку допускають як новачки, так і досвідчені садівники.

Ось основні причини, чому не можна поливати вдень:

  1. Волога випаровується ще до того, як досягає кореневої системи. Як результат, рослина не отримує необхідного зволоження, навіть якщо полив був рясним.
  2. Під час спеки рослина перебуває у стані стресу і не може повноцінно засвоїти вологу, що уповільнює її ріст і може спричинити в'янення.
  3. Потрапляння води на листя під прямими сонячними променями може призвести до опіків і розвитку грибкових захворювань.
  4. Полив у вечірній час також небажаний, оскільки ґрунт не встигає просохнути, що створює ідеальне середовище для грибків та гнилі.

 

Чому не можна поливати город і сад вдень
Жінка поливає рослини в саду. Фото: benoitgreenhouses.com

Коли і як правильно поливати рослини

Оптимальний час для поливу — ранок, орієнтовно з 6 до 10 години. У цей період температура повітря ще не надто висока, тому вода встигає проникнути до коріння, а рослина має достатньо часу, щоб її засвоїти протягом дня.

Рекомендації для ефективного поливу:

  1. Поливайте під корінь, не змочуючи листя.
  2. Використовуйте воду кімнатної температури, особливо для кімнатних рослин та контейнерних культур.
  3. Уникайте вечірнього поливу, особливо в прохолодну чи вологу погоду.

 

Коли і як правильно поливати рослини
Полив рослин на городі. Фото: shutterstock.com

Раніше ми писали, чому не можна поливати рослини ввечері.

Нагадаємо, ми розповідали, як поливати помідори на городі в спеку, щоб вберегти врожай.

Також ми ділилися, чим полити редиску, щоб виросла соковита.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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