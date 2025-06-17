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Избегайте полива сада и огорода днем — почему это ужасная ошибка

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 07:32
Почему нельзя поливать огород и сад днем — ужасная ошибка, которой следует избегать
Огородник поливает растения на участке. Фото: shutterstock.com

Многие дачники и огородники даже не подозревают, что распространенная привычка поливать растения днем может серьезно навредить будущему урожаю. Кажется логичным увлажнить почву в жаркое время, но такая практика на самом деле может стать фатальной.

Почему стоит отказаться от дневного полива, когда лучше это делать и как правильно организовать уход за растениями, чтобы повысить их устойчивость и урожайность, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Real Simple.

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Почему нельзя поливать огород и сад днем

Полив растений в жаркую часть дня кажется правильным, ведь солнце печет, почва пересыхает, значит, нужно дать воды. Но на самом деле это одна из самых распространенных ошибок, которую допускают как новички, так и опытные садоводы.

Вот основные причины, почему нельзя поливать днем:

  1. Влага испаряется еще до того, как достигает корневой системы. Как результат, растение не получает необходимого увлажнения, даже если полив был обильным.
  2. Во время жары растение находится в состоянии стресса и не может полноценно усвоить влагу, что замедляет его рост и может вызвать увядание.
  3. Попадание воды на листья под прямыми солнечными лучами может привести к ожогам и развитию грибковых заболеваний.
  4. Полив в вечернее время также нежелателен, поскольку почва не успевает просохнуть, что создает идеальную среду для грибков и гнили.

 

Почему нельзя поливать огород и сад днем
Женщина поливает растения в саду. Фото: benoitgreenhouses.com

Когда и как правильно поливать растения

Оптимальное время для полива — утро, ориентировочно с 6 до 10 часов. В этот период температура воздуха еще не слишком высока, поэтому вода успевает проникнуть к корням, а растение имеет достаточно времени, чтобы ее усвоить в течение дня.

Рекомендации для эффективного полива:

  1. Поливайте под корень, не смачивая листья.
  2. Используйте воду комнатной температуры, особенно для комнатных растений и контейнерных культур.
  3. Избегайте вечернего полива, особенно в прохладную или влажную погоду.

 

Когда и как правильно поливать растения
Полив растений на огороде. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, почему нельзя поливать растения вечером.

Напомним, мы рассказывали, как поливать помидоры на огороде в жару, чтобы уберечь урожай.

Также мы делились, чем полить редиску, чтобы выросла сочная.

правила растения советы огород сад полив
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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