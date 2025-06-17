Почему нельзя поливать огород и сад днем — ужасная ошибка, которой следует избегать

Избегайте полива сада и огорода днем — почему это ужасная ошибка
Многие дачники и огородники даже не подозревают, что распространенная привычка поливать растения днем может серьезно навредить будущему урожаю. Кажется логичным увлажнить почву в жаркое время, но такая практика на самом деле может стать фатальной.
Почему стоит отказаться от дневного полива, когда лучше это делать и как правильно организовать уход за растениями, чтобы повысить их устойчивость и урожайность, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Real Simple.
Почему нельзя поливать огород и сад днем
Полив растений в жаркую часть дня кажется правильным, ведь солнце печет, почва пересыхает, значит, нужно дать воды. Но на самом деле это одна из самых распространенных ошибок, которую допускают как новички, так и опытные садоводы.
Вот основные причины, почему нельзя поливать днем:
- Влага испаряется еще до того, как достигает корневой системы. Как результат, растение не получает необходимого увлажнения, даже если полив был обильным.
- Во время жары растение находится в состоянии стресса и не может полноценно усвоить влагу, что замедляет его рост и может вызвать увядание.
- Попадание воды на листья под прямыми солнечными лучами может привести к ожогам и развитию грибковых заболеваний.
- Полив в вечернее время также нежелателен, поскольку почва не успевает просохнуть, что создает идеальную среду для грибков и гнили.
Когда и как правильно поливать растения
Оптимальное время для полива — утро, ориентировочно с 6 до 10 часов. В этот период температура воздуха еще не слишком высока, поэтому вода успевает проникнуть к корням, а растение имеет достаточно времени, чтобы ее усвоить в течение дня.
Рекомендации для эффективного полива:
- Поливайте под корень, не смачивая листья.
- Используйте воду комнатной температуры, особенно для комнатных растений и контейнерных культур.
- Избегайте вечернего полива, особенно в прохладную или влажную погоду.
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