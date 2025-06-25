Що робити із врожаєм на городі в спеку — як врятувати, поради дачникам

Чоловік і жінка, які пораються на городі. Фото: Pinterest

Кожен справжній дачник знає, що на піщаному ґрунті, особливо влітку, інколи дуже непросто вирощувати овочі через бідну структуру, але це можна виправити. Дізнайтеся, як можна покращити родючість на городі за допомогою простого методу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Звичайні високі грядки з поживними елементами у складі допомагають рослинам почати рости, але в спеку вони сильно нагріваються, в результаті чого овочам стає важко рости далі. Проте існує метод, який допоможе виправити цю проблему.

Дізнайтеся, як саме можна врятувати врожай, коли надворі спекотно, щоб не нашкодити рослинам.

Два дачники на городі. Фото: Pexels

Як покращити врожай на піщаному ґрунті в спеку

Досвідчені дачники рекомендують звернути увагу на заглиблені грядки, які вважаються альтернативою високим, але більш корисні для рослин у спеку. Ці грядки розташовані нижче рівня землі, в результаті чого ґрунт не так сильно прогрівається і краще утримує вологу.

Також органіка, яка розкладається в таких грядках, стає компостом, який, у свою чергу, підживлює рослини і підтримує необхідний рівень корисних елементів у ґрунті. Якщо ви правильно доглядатимете їх, вам не потрібно буде їх часто перекопувати і достатньо буде захистити їх від висихання за допомогою мульчування.

Заглиблена грядка на городі. Фото: Pinterest

Чим корисні заглиблені грядки

Головними перевагами заглиблених грядок на городі вважаються:

Утримання вологи і тепла — ґрунт залишається вологим і не перегрівається

Зменшення кількості бур’янів на городі — огорожі з мульчею не дають бур’янам рости

Простий догляд — не потрібно регулярно перекопувати

Ефективне добриво для рослин — органіку можна компостувати просто в грядках

Нагадаємо, ми писали про те, навколо яких рослин на городі не можна розпушувати ґрунт.

Раніше ми розповідали про те, які овочі на городі не можна поливати холодною водою.

Також ми повідомляли про те, чим можна підживити всі овочі на городі.