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Главная Дом Как спасти урожай на огороде в жару — эффективный метод

Как спасти урожай на огороде в жару — эффективный метод

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Дата публикации 25 июня 2025 16:54
Что делать с урожаем на огороде в жару — как спасти, советы дачникам
Мужчина и женщина, которые хлопочут на огороде. Фото: Pinterest
Ключові моменти Как улучшить урожай на песчаной почве в жару

Каждый настоящий дачник знает, что на песчаной почве, особенно летом, иногда очень непросто выращивать овощи из-за бедной структуры, но это можно исправить. Узнайте, как можно улучшить плодородие на огороде с помощью простого метода.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Обычные высокие грядки с питательными элементами в составе помогают растениям начать расти, но в жару они сильно нагреваются, в результате чего овощам становится трудно расти дальше. Тем не менее, существует метод, который поможет исправить эту проблему.

Узнайте, как именно можно спасти урожай, когда на улице жарко, чтобы не навредить растениям.

Люди на огороде
Два дачника на огороде. Фото: Pexels

Как улучшить урожай на песчаной почве в жару

Опытные дачники рекомендуют обратить внимание на заглубленные грядки, которые считаются альтернативой высоким, но более полезны для растений в жару. Эти грядки расположены ниже уровня земли, в результате чего почва не так сильно прогревается и лучше удерживает влагу.

Также органика, которая разлагается в таких грядках, становится компостом, который, в свою очередь, подпитывает растения и поддерживает необходимый уровень полезных элементов в почве. Если вы будете правильно ухаживать за ними, вам не нужно будет их часто перекапывать и достаточно будет защитить их от высыхания с помощью мульчирования.

Огород
Углубленная грядка на огороде. Фото: Pinterest

Чем полезны углубленные грядки

Главными преимуществами углубленных грядок на огороде считаются:

  • Удержание влаги и тепла — почва остается влажной и не перегревается
  • Уменьшение количества сорняков на огороде — ограждения с мульчей не дают сорнякам расти
  • Простой уход — не нужно регулярно перекапывать почву
  • Эффективное удобрение для растений — органику можно компостировать прямо в грядках

Напомним, мы писали о том, вокруг каких растений на огороде нельзя рыхлить почву.

Ранее мы рассказывали о том, какие овощи на огороде нельзя поливать холодной водой.

Также мы сообщали о том, чем можно подкормить все овощи на огороде.

урожай растения культура советы огород эффективные способы
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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