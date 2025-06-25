Что делать с урожаем на огороде в жару — как спасти, советы дачникам

Мужчина и женщина, которые хлопочут на огороде. Фото: Pinterest

Каждый настоящий дачник знает, что на песчаной почве, особенно летом, иногда очень непросто выращивать овощи из-за бедной структуры, но это можно исправить. Узнайте, как можно улучшить плодородие на огороде с помощью простого метода.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Обычные высокие грядки с питательными элементами в составе помогают растениям начать расти, но в жару они сильно нагреваются, в результате чего овощам становится трудно расти дальше. Тем не менее, существует метод, который поможет исправить эту проблему.

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Два дачника на огороде. Фото: Pexels

Как улучшить урожай на песчаной почве в жару

Опытные дачники рекомендуют обратить внимание на заглубленные грядки, которые считаются альтернативой высоким, но более полезны для растений в жару. Эти грядки расположены ниже уровня земли, в результате чего почва не так сильно прогревается и лучше удерживает влагу.

Также органика, которая разлагается в таких грядках, становится компостом, который, в свою очередь, подпитывает растения и поддерживает необходимый уровень полезных элементов в почве. Если вы будете правильно ухаживать за ними, вам не нужно будет их часто перекапывать и достаточно будет защитить их от высыхания с помощью мульчирования.

Углубленная грядка на огороде. Фото: Pinterest

Чем полезны углубленные грядки

Главными преимуществами углубленных грядок на огороде считаются:

Удержание влаги и тепла — почва остается влажной и не перегревается

Уменьшение количества сорняков на огороде — ограждения с мульчей не дают сорнякам расти

Простой уход — не нужно регулярно перекапывать почву

Эффективное удобрение для растений — органику можно компостировать прямо в грядках

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