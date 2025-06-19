Яке добриво підійде для всіх овочів — секрет городників для гарного врожаю

Полив розсади помідорів на городі. Фото: google.com

Щедрий врожай — мрія кожного городника. У пошуках ідеальних засобів для досягнення мети люди часто витрачають сили, час і кошти. Проте секрет успіху простий — універсальне та доступне добриво, яке можна використовувати для всіх овочів на городі. Таке підживлення не лише стимулює ріст і розвиток рослин, а й покращує якість ґрунту, захищає від стресів і підвищує врожайність майже вдвічі.

Яке універсальне добриво можна використовувати для всіх овочів, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Натуральний засіб, який економить час, зусилля і при цьому дає вражаючі результати — гумат калію. Він підходить для обробки томатів, перцю, капусти, огірків, буряків та інших городніх культур.

Дівчина доглядає за рослинами на городі. Фото: freepik.com

Як приготувати і застосовувати гумат калію

Для приготування розчину потрібно:

гумат калію — 10 мл;

вода — 10 л.

Ретельно розмішайте і використовуйте отриманий розчин для поливу під корінь або обприскування листя. Оптимальна частота застосування — раз на 10-14 днів.

Який ефект дає гумат калію

Садівники фіксують підвищення врожайності на 20-40% щороку. І це не дивно, адже гумат калію:

активізує ріст і розвиток рослин;

покращує засвоєння поживних речовин;

діє як антистресовий засіб;

покращує структуру ґрунту;

не містить шкідливих хімікатів.

Полив рослин добривами на городі. Фото: istockphoto.com

Яка є альтернатива гумату калію — універсальні добрива

Крім гумату досвідчені городники активно використовують і комплексні добрива з мікроелементами, у складі яких є:

азот;

фосфор;

калій;

бор;

магній;

цинк.

Спосіб застосування: 20-30 г на 10 л води, полив або обприскування кожні 10-14 днів.

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