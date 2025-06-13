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Головна Дім Обов'язково підживіть картоплю цим у червні 2025 — поради

Обов'язково підживіть картоплю цим у червні 2025 — поради

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Дата публікації: 13 червня 2025 19:30
Чим треба підживити картоплю на городі в червні 2025 — корисні поради дачникам
Процес підживлення картоплі на городі. Фото: Rural Sprout
Ключові моменти Чим слід удобрити картоплю в червні 2025 року Як приготувати ефективне добриво для картоплі

У червні важливо підживлювати різні культури на городі та в саду, зокрема, і картоплю, яка, як і інші рослини, потребує поживних елементів. Досвідчені дачники розповіли, чим можна безпечно і, водночас, ефективно удобрити цей овоч у перший літній місяць.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим слід удобрити картоплю в червні 2025 року

Калієва селітра

Це одне з найпопулярніших добрив, яке активізує ріст картоплі та зміцнює її кореневу систему, а також стимулює захисні механізми і стійкість до змін температури і посухи. Селітра, в свою чергу, пришвидшує процес фотосинтезу культур у кілька разів, завдяки чому картопля достигає швидше. 

Загалом це добриво потрібно для збільшення зеленої маси, розміру плодів і обсягу врожаю.

Картошка
Викопаний врожай картоплі на городі. Фото: Pixabay

Борна кислота

Це добриво зміцнює імунну систему картоплі, покращує її присмак і допомагає їй краще розвиватися. Якщо ви побачили, що листя кущів картоплі стало світлим і згортається, а черешні мають рожевий відтінок, це означає, що овочу не вистачає бору.

Водночас, точка росту рослин стає чорною і висихає, стебла стають ламкими, а пагони — тонкими і слабкими. 

Бітоксибацилін

Цим засобом дачники рекомендують додатково обробляти картоплю, щоб захистити її від таких шкідників, як:

  • Колорадський жук
  • Міль
  • Совка
  • Павутинний кліщ

Справа в тому, що до складу цього препарату входять спори бактерій, з яких виділяється екзотоксин і ендотоксин. Ці елементи псують кишківник комахи, але сам препарат є безпечним як для людини, так і для тварин.

Удобрение картошки
Полив кущів картоплі на городі. Фото: Decorexpro

Як приготувати ефективне добриво для картоплі

Для підживлення картоплі в червні змішайте між собою всі ці інгредієнти в такій кількості, як:

  • Калієва селітра — дві столові ложки
  • Борна кислота — 0,5 чайної ложки 
  • Бітоксибацилін — 70 грамів
  • Чиста вода — одне відро

Готову суміш гарно перемішайте і полийте кожен кущ картоплі в кількості по 500 мілілітрів.

Нагадаємо, ми писали про те, що посадити біля картоплі на городі, щоб захистити її від колорадського жука. 

Раніше ми розповідали про те, як можна виростити велику та смачну картоплю на городі. 

Також ми повідомляли про те, як правильно підживлювати картоплю деревним попелом.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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