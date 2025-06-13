Чим треба підживити картоплю на городі в червні 2025 — корисні поради дачникам

Процес підживлення картоплі на городі. Фото: Rural Sprout

У червні важливо підживлювати різні культури на городі та в саду, зокрема, і картоплю, яка, як і інші рослини, потребує поживних елементів. Досвідчені дачники розповіли, чим можна безпечно і, водночас, ефективно удобрити цей овоч у перший літній місяць.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Калієва селітра

Це одне з найпопулярніших добрив, яке активізує ріст картоплі та зміцнює її кореневу систему, а також стимулює захисні механізми і стійкість до змін температури і посухи. Селітра, в свою чергу, пришвидшує процес фотосинтезу культур у кілька разів, завдяки чому картопля достигає швидше.

Загалом це добриво потрібно для збільшення зеленої маси, розміру плодів і обсягу врожаю.

Викопаний врожай картоплі на городі. Фото: Pixabay

Борна кислота

Це добриво зміцнює імунну систему картоплі, покращує її присмак і допомагає їй краще розвиватися. Якщо ви побачили, що листя кущів картоплі стало світлим і згортається, а черешні мають рожевий відтінок, це означає, що овочу не вистачає бору.

Водночас, точка росту рослин стає чорною і висихає, стебла стають ламкими, а пагони — тонкими і слабкими.

Бітоксибацилін

Цим засобом дачники рекомендують додатково обробляти картоплю, щоб захистити її від таких шкідників, як:

Колорадський жук

Міль

Совка

Павутинний кліщ

Справа в тому, що до складу цього препарату входять спори бактерій, з яких виділяється екзотоксин і ендотоксин. Ці елементи псують кишківник комахи, але сам препарат є безпечним як для людини, так і для тварин.

Полив кущів картоплі на городі. Фото: Decorexpro

Як приготувати ефективне добриво для картоплі

Для підживлення картоплі в червні змішайте між собою всі ці інгредієнти в такій кількості, як:

Калієва селітра — дві столові ложки

Борна кислота — 0,5 чайної ложки

Бітоксибацилін — 70 грамів

Чиста вода — одне відро

Готову суміш гарно перемішайте і полийте кожен кущ картоплі в кількості по 500 мілілітрів.

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